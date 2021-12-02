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車被輕微追撞免叫警察？ 網勸不可：兩車況外觀看不出損壞

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇問，「如果被後車追撞，但車身外觀沒有嚴重損毀，需要報警嗎？」圖擷自PTT
一名網友好奇問，「如果被後車追撞，但車身外觀沒有嚴重損毀，需要報警嗎？」圖擷自PTT

開車出門如果不小心發生擦撞，但撞擊力道輕微，雙方車輛沒有嚴重損毀，這種情況下，部分民眾會認為報警麻煩，因此選擇賠錢了事。日前一名網友就好奇問「被輕微追撞的小擦傷車禍，各位會報警嗎？還是意思收個錢就省下報警時間？」文章曝光後，引發網友熱議。

一位PTT網友日前PO文表示，他LINE群組傳來幾張車禍照，只見一台黑色轎車從後方撞上前方的白色休旅車，轎車引擎蓋凹陷變形，但被撞的休旅車沒有太大損毀，保險桿與烤漆也幾乎無損傷，外觀看不出有任何異樣。對此，原PO好奇問「如果出門在外，不小心遇到這種被輕微追撞的小擦傷車禍，各位會報警嗎？還是私下解決，收個賠償費就回去打蠟，以節省時間？」

對此，有網友強調「絕對要報警」，並指出雖然外觀看起來沒事，但「你這裡面搞不好都爛了」，而且「雷達應該會有問題，搞不好後車廂打開後關不上」。有人建議，遭到追撞絕對要「找警察、回原廠檢查」。還有過來人分享，他曾經被後車輕微追撞，外觀看不出損傷，但他的雷達壞了一顆。大多網友都表示，如果遇到輕微追撞，還是乖乖報警比較好，免得遇到「後車廂打不開」、「雷達故障」等內部問題，甚至有可能被告「肇事逃逸」，最後得不償失。

一名網友好奇問，「如果被後車追撞，但車身外觀沒有嚴重損毀，需要報警嗎？」圖擷自PTT
一名網友好奇問，「如果被後車追撞，但車身外觀沒有嚴重損毀，需要報警嗎？」圖擷自PTT

車禍 警察 保險

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