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台鐵自強號車廂狂抖像坐「按摩椅」 網傻眼：抖到懷疑人生

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友坐自強號從彰化往台北，但路途中整個車廂就像開車開在石子路上超級抖，感覺都快散了，令他相當傻眼。台鐵自強號示意圖。本報資料照
近日一名網友坐自強號從彰化往台北，但路途中整個車廂就像開車開在石子路上超級抖，感覺都快散了，令他相當傻眼。台鐵自強號示意圖。本報資料照

台鐵是不少人通勤及去外縣市遊玩的交通工具之一，近日一名網友坐自強號從彰化往台北，但路途中整個車廂就像開車開在石子路上超級抖，感覺都快散了，但司機仍然照開並聲稱沒安全問題，令他不禁直呼，「抖到懷疑人生」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，近日他坐在134自強號從彰化往台北的路上，但沿路上卻像開車開在石子路面上，整個車廂都在抖，感覺都快散了，影片中可見，無人的空位狂抖，有如後座的人故意惡作劇狂踢座位，甚至連旁邊的窗簾和車窗也抖個不停，但司機仍然照開並聲稱沒有安全問題，只說是軌道和輪子的問題，於是就這樣沿路抖回台北，令他傻眼直呼，「沒有一公尺不抖的…抖到懷疑人生了」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「尿急的會受不了」、「按摩座椅不稀奇…按摩列車來了」、「台鐵升級座椅了！變按摩椅」、「天氣轉涼，列車忘了穿外套」、「你可能買到vip的位置，免費升級按摩椅」、「票價沒加錢還坐到按摩椅，你賺到了…」、「你賺到了，加值不加價～氣血循環機」、「這也抖的太厲害了，全部的東西都在抖啊～」。

不過，有網友則認為非常危險不要輕忽，「要磨軌道了」、「感覺超危險的，為了自身安全各位不該漠視，咱們花錢就坐這種失修的老舊不良品嗎？員工為了不同的原因都會以各種說法說沒事，真的出事時，已經是無法挽回的結果」、「有點恐怖，說不定是車廂有問題」、「這就表示輪軸要重新定位了，有左右偏移，輪軸有磨損間隙」、「沒事都說沒問題，等有事也來不及」、「輪距與軌距有差，間隙過大？這是安全問題，不能輕忽！」。

根據中時新聞網報導，台鐵則回應，民眾反映車廂抖動的狀況，經詳細檢查後發現，該節車廂的車輪踏面有磨耗的情形，造成車輛行駛時左右擺動較明顯，目前已先把此車廂換下來，後續將對該車廂的車輪進行旋銷處置。

車廂 台鐵 自強號

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