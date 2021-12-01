自助餐結帳「這舉動」還以為賺到？內行嘆：這老闆心機重

自助餐的選擇多樣，可自行選擇喜歡的菜色，但因為各家自助餐價格算法皆不同，太貴太便宜都會引起話題。然而，日前便有網友分享自己到某間自助餐店光顧，卻在結帳櫃檯時發現店家的「這舉動」原以為賺到，沒想到真相曝光後讓不少客人直喊「心機好重！」

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上分享道，自己日前光顧某間自助餐店準備結帳時，櫃檯阿姨突然將他的餐盤拿走，隨即又多夾了一些菜給他，讓他一看驚喜直呼「她人真好還會怕我吃不飽！」

沒想到，櫃檯阿姨的這舉動其實並非擔心他吃太少，而是因每份菜的計價方式是菜色的「份數」來計價，真相其實是因原PO夾太少，讓她不知如何算錢，所以去補夾一份的量。

此文一出，便有不少網友紛紛回應道「都喜歡夾一點，種類多一點，這樣不能去自助餐夾了，她會補成一座小山」、「沒錯啊！有些店確實是用幾份算的」、「太多樣菜都只夾一點點的話，老闆真的不好算錢」。但也有網友認為店家此舉非常不好，「傻眼，這樣心機好重哦」。