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防馬路三寶！他提「5到10年重考駕照」遭網譏笑：沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友碰到不遵守道路安全法規的人，於是提出建議「每5到10年重考一次駕照可以嗎？」 圖／ingimage
有網友碰到不遵守道路安全法規的人，於是提出建議「每5到10年重考一次駕照可以嗎？」 圖／ingimage

近年來，台灣的駕照為因應高齡化社會，開始強制規定年滿75歲之長者，每3年需重新測驗方可換取有效駕照。日前有網友就碰到未遵守道路安全規則的駕駛，於是藉此發文提出「每5到10年重考一次駕照可以嗎？」引起不少網友議論紛紛。

原PO在PTT上以「每5年或10年重考一次駕照可以嗎？」為題發文分享，自己在路上騎車時，經過一輛臨停汽車，而該駕駛並沒有察看是否有車輛行經，就直接打開車門，因此差點釀成車禍，此舉辨讓他十分傻眼表示，對這種完全沒思考的駕駛實在頭痛，便想到「重考駕照複習注意事項」的想法。

此文一出，許多網友紛紛表示十分贊成，「贊成，也要順便體檢，老人反應慢」、「可以，但會被說擾民，結果還是一樣」、「我覺得可以」、「可以啊，但要加一條期間沒有重大違規可以輕鬆一點換照，這樣接受度比較高」。

但也有許多網友指出，這樣的規定其實非常「沒用」，因為駕照一樣好考，以至於許多交通行駛觀念也不會改善，「考試都可以拿100分阿，實際上路又是一回事」、「考照流於形式，再怎麼考還是一堆雞腿換的啦」、「擊敗人會很認命的考試，然後在馬路上繼續擊敗」。同時，也有留言提其他建議，「重考累進費率」、「違規罰金提高100倍」、「嚴格記點」、「效仿國外考照制度」等。

PTT 駕照

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