他怨公司逼玩交換禮物還得公開抽獎結果 網提1理由勸忍忍

每到了聖誕節，不少人都會玩交換禮物的遊戲，在這個特殊節日當中增添許多期待和驚喜，不過有一名網友在PTT發文抱怨，他說公司強迫員工參與，就連抽獎結果也不能匿名，讓原PO相當反感，想問問鄉民們是否有什麼辦法可以避開這種活動，但多數人都覺得為了避免被貼上「不合群」標籤，原PO還是要忍一忍。

原PO表示公司連續好幾年都舉辦聖誕節交換禮物的活動，原本是個可以增進同事之間感情的趣味活動，但是公司卻強迫員工自掏腰包花500元買禮物並包裝，更誇張的是抽獎結果竟然不能匿名！他說抽到誰的禮物當場就要公布出來，並且要馬上打開，還要針對禮物給評語，讓原PO非常反感。

他說自己不是基督徒也不是天主教徒，並沒有慶祝聖誕節的習慣，對於公司這樣的活動方式覺得很不以為然，也讓原PO很不想參加。他想求助鄉民們的意見，「請問該如何逃避這樣活動呢？目前有想到當天請假，或者當天請客戶找我外出開會？不知道還有沒有什麼比較好的方法和藉口」。

貼文一出，不少人都勸原PO「500塊而已，如果為了這種活動閃避，通常我會覺得你是部門的問題人物，跟人相處不佳，小心被秋後算帳，職場還是要演戲的」、「這種場你不在，閒話會被說得更慘吧」、「我通常是禮到人不到，反正請假理由隨便你掰，就當成花500安太歲」、「沒有交流就沒有小道消息，出社會是很吃虧的」、「千萬不要被冠上不合群標籤，很麻煩的」、「離職跟被冠上不合群排擠選一個，這就是社會」。

也有網友認同原PO看法，「台灣的交換禮物完全走歪了」、「常換到沒用的東西，花錢買垃圾」、「上班很累了，還要花心思搞這些，會不會太累？」、「要給評語好煩喔」、「這活動真爛，應該公司出錢買禮物讓大家抽吧」。