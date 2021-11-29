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台北「5菜1湯要價160」 北漂男傻眼喊：最不敢吃自助餐

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享，自己日前夾到一盤要價160元的餐，讓他不禁無奈「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。 圖／爆廢公社二館
一位網友分享，自己日前夾到一盤要價160元的餐，讓他不禁無奈「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。 圖／爆廢公社二館

自助餐的選擇多樣，可自行選擇喜歡的菜色，但因為各家自助餐價格算法皆不同，太貴太便宜都會引起話題。就有一位網友分享，自己在台北的自助餐夾菜時，都會刻意避開主菜，讓價格便宜一點，但沒想到日前卻夾到一盤要價160元的餐，讓他無奈嘆道「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文說明，自己每次在自助餐選菜時，都會想說故意不點主菜，只吃配菜應該就能省一點，沒想到日前卻夾了一盤要價160元的菜。而從原PO提供的照片中可見，總共5菜1湯的菜色，盤子裡有白花椰菜、番茄炒蛋、絲瓜、蒸蛋及類似醬炒豬肉的菜色。

此文一出，有不少網友也認為這樣的菜色要價160元，非常誇張，「雖然這陣子菜價真的很貴，但這樣要160我是沒辦法接受」、「台北居大不易啊⋯⋯」、「我最不喜歡的就是自助餐，可能是沒價格吧！感覺像盤子」、「不管去哪，沒有標價的地方都不要去消費」。不過也有網友試算了一下，「肉片40、蒸蛋20、花椰菜20、絲瓜20、蕃茄蛋20、白飯20、例湯20，結案～」、「雙北一天的餐費，輕輕鬆鬆破300是日常」。

此外，更有貼心網友建議原PO不要自己夾，「直接跟老闆說要包100塊的便當比較穩當」、「這價錢…不便宜，買便當就好，100左右至少還有主菜」、「買便當比較實際」、「建議你去買有明碼標價的便當，比如排骨飯85元，比較便宜，也吃的到主菜，重點是不用看算錢阿姨的心情。」

爆廢公社 便當 菜價

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