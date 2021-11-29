蔬菜吧長整排菇！網諷「新鮮現採」 王品和牛涮：連夜全面徹底清消

天冷吃火鍋暖胃又暖身。一位女網友到王品集團旗下的和牛涮火鍋店用餐，發現擺放新鮮蔬菜的自助吧台隔板發霉，竟從縫隙中長出一整排的蕈菇類，質疑「王品的新鮮小農服務，現在也搞現採現摘服務了嗎？」貼文引熱議，網友們也狂酸「現採現煮，極度新鮮」。之後，業者也回應「連夜全面徹底清消環境」。

一位女網友在《爆料公社二社》發文寫道，到王品旗下的和牛涮火鍋用餐時，發現蔬菜自助吧的冰櫃隔板縫隙，長了一排密密麻麻的蕈菇類，令她傻眼，以為「王品的新鮮小農服務，現在也搞現採現摘服務了嗎？」質疑店家環境清潔控管品質不佳，「每天都會補貨不知道幾次的地方，木頭比發霉還了不起，直接長出香菇喔」。

貼文曝光後，一位自稱和牛涮店經理留言回覆，「我們誠摯感謝貴賓的提醒，同仁檢視店內各處細微角落，並連夜全面徹底清消環境。和牛涮向來重視食安、傾聽顧客意見，歡迎Lu小姐再回到店裡，檢視改善的結果，並接受我們的致意！」

對此，原PO表示，在用餐後即告知店內人員此情況，並未獲得正面回應，對於店家強調「傾聽顧客意見」，回酸「我昨天完全看不到喔」。而且文中並未指明是哪一家分店，質疑「莫非香菇的事情這狀況不是偶然？」

對於蔬菜自助吧直接長出香菇，多位網友留言「王品服務大不如前」、「趕著翻桌的環境」、「怎麼可能那麼明顯的位置還沒看到」、「瞎爆了，清潔人員眼睛有問題嗎？」、「還在給顧客的食物旁邊，看了就想吐了」。