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吃火鍋自己帶食材 店員：要臉皮多厚才能做這麼低級的事情？
天氣轉涼，不少民眾都會吃火鍋取暖，不過一名在火鍋店上班的網友指出，近日有一名顧客將所有菜料倒進鍋內，他發現大部分的菜都是該顧客自己帶的食材，讓原PO怒喊「要臉皮多厚才能做這麼低級的事情？」
一名網友在臉書社團「爆怨公社」提及，一群顧客來店吃火鍋，沒有點很多菜；上菜後，其中一位大媽將材料全丟進鍋內，導致湯水溢出、濺濕桌下的電磁爐。原PO一看，才發現鍋內的食材大部分都是顧客自己帶的，甚至看見印有其他火鍋店名字的食材，心想「難怪他們明明點的菜不多，全下也不至於湯水溢出，原來是自帶一堆食材又很急著丟下去煮」。
原PO認為，若每一位顧客都自己帶食材，店家很難做生意，直言「要臉皮多厚才能做這麼低級的事情？」更考慮應否公開監視器畫面公審。
許多網友留言批評該顧客行為「誇張了吧」、「沒錢不要出來吃，有病！」、「曾經看到火鍋店上寫禁帶外食，現在終於懂了」、「我以為網路上是演著玩的，原來是真的。帶東西去煮？不累嗎？」、「這真的要公佈監視器畫面，想欣賞不要臉的長相」。
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