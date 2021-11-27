打開網購包裹只見「薄紙一張」 她傻眼問：該相信店家嗎？

各大電商在雙11期間推出超殺優惠，吸引消費者下單搶購。至今電商平台仍持續消化訂單，但日前有網友表示，她下單的商品明明是「一本筆記本」，取貨後卻只收到「一張紙條」，上面寫著「您的貨物正在寄出中，此空包絕非詐騙」，她猶豫問「該相信店家的話嗎？」

一名網友在Dcard發文指出，她先前於雙11折扣期間，在蝦皮下單了一本筆記本，去超商取貨時，感覺重量「不對勁」，只有一個輕薄的袋子，打開後發現只有一張紙條，上面寫著「您好，親愛的買家，很抱歉因為恰逢雙11，物流人力不足，導致貨物無法配合蝦皮時效性，您的貨物我們已確實準備好，正要寄出中，再麻煩您稍待幾天，此空包絕非詐騙，感謝您的耐心等候」，紙條上強調「非詐騙」。

收到這張說明後，原PO十分不放心，按了「延長訂單撥款」，但她表示「撥款時間只能延長3天，請問這種情況我是要信任賣家，還是直接申請退款呢？」對此，有網友建議她「先詢問賣家」，並告訴她自保步驟「如果在延長撥款的最後一天沒收到商品，就按退貨申請，假設在退貨期限前收到商品的話，再取消退或申請就好」，也有人建議「直接按退貨，並給賣家一星評價」、「向蝦皮檢舉，寄不出東西也不是用這種方法吧」、「這蠻扯的…有一種被欺騙的感覺，有辦法寄紙卻沒時間包貨！？」

最後，原PO補充，因為拿到商品時，感覺重量不對，所以開箱有錄影存證，而且事後詢問賣家，對方並未回覆。過了不久，發現賣場的所有商品都不見了，最後她決定向蝦皮申請退款。