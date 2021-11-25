買到難吃水餃怎辦？網曝1招「加分秘訣」：解救口感變好吃了

冷凍水餃烹煮方便也容易果腹，但有一位網友就分享踩雷故事，他在大賣場買了一大箱一顆不到2元的便宜水餃，但沒想到卻意外地難吃，因此「把它打入冷宮」，但最終為了清理冰箱空間，只好拿出來再度料理，原PO向大家分享自己找到的「加分秘訣」，結果意外好吃，掀起網友一陣討論。

一位網友透過PTT發文指出「不好吃的水餃要怎麼變好吃？」他透露之前買了一箱便宜的水餃，一顆不到2元，結果煮起來卻超難吃，最後只好冰在冷凍庫完全不想動。

不過為了清出冰箱空間，他最後還是把難吃的水餃拿出來，但他這次發現「加分秘訣」，「改用煎的，再灑點芝麻，配上秘傳燒肉醬」才終於讓口感提升不少。

他也好奇發問「各位還有什麼idea嗎？」文章曝光後，網友們紛紛透露獨家配方，「我有經驗，用咖哩湯塊煮成咖哩湯餃」、「放電鍋裡蒸，底部抹點鹽就有點像薄皮生煎」、「醬油+辣椒+大蒜，辣椒跟大蒜多點就會變好吃」、「難吃的水餃真的只能煎了」。