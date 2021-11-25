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全聯驚見顧客站到冰櫃上只為了這件事 眾人怒：沒公德心

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在全聯看見一名顧客站到冰櫃上，翻找效期長的商品。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」
有網友在全聯看見一名顧客站到冰櫃上，翻找效期長的商品。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」

相信許多人到賣場購物時，一定都會檢視包裝上的保鮮日期，避免買到即將過期的商品，有一名網友到全聯買東西時，竟發現有顧客直接站上冰櫃上，就只為了翻找效期比較長的商品，讓原PO看傻了眼。照片也引起眾人的討論，不少人都批評太沒公德心。

從原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出的照片看到，一名穿著白色羽絨外套的顧客，整個人站到冰櫃上面，接著翻找擺在後方保存效期比較長的商品，從優格區、牛奶區到豆漿區，完全不在意周遭客人的眼光，經過的店員卻也視若無睹，這動作讓原PO看了目瞪口呆，直說「會不會挑的太認真？」

照片一出引來網友們的批評，「挑期限我沒意見，踩上去不行」、「沒公德心」、「這樣踩很不ok」、「站上去會不會太超過啊」、「都不怕冷藏貨架被踩壞喔？」、「這也太誇張了吧！是他家喔？」、「不至於矮到看不到後面的期限吧？」、「其實這樣挑期限長的人，最後還是會放到過期的」。

還有人質疑原PO為何不通報店員制止，但不少人無奈地說，「店員能怎樣？等等又被刺死」、「等等店員過去被捅刀怎麼辦？」、「勸他？小心被挖眼睛，這社會病了，有事你可以去勸他啊」、「不要過去說吧，這邊鍵盤打打字，才不會危險」、「提醒會被砍（殺），誰敢提醒」。

不過也有網友認為應該是店員或者是廠商，「或許他是店員啊，放假還被call回來上班之類的」、「這是店員吧，檢查效期」、「他會不會是廠商業務？」、「你們知不知道有一種生物叫做店員，要負責幫你們檢查東西有沒有過期」、「他會不會是督察人員？」、「可能是要下班店員在檢查即期品」、「搞不好他是店員？只是下班順便幫同事整理。以前我當7-11店員也會這樣，下班後脫下制服，有些事比較好辦 ，順便解決我當班還沒做完的事」。

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