他不解為何台灣沒文化輸出？ 眾人指這一物：紅遍世界

每個國家都有自己特有的文化，日本動漫、南韓戲劇都已在國際上大放異彩，那台灣呢？有網友對此就在PTT貼文，問到「為什麼台灣沒什麼文化輸出？」貼文引起鄉民們激辯，還有人直指「珍珠奶茶」就是台灣文化輸出的最好代表。

原PO表示，東亞各國都是文化輸出的大國，日本有動漫、遊戲等，南韓則有泡菜、舞團、韓劇，就連中國大陸這個文化大國，人人也都喊幼兒園、視頻、顏值等用語，這讓他很好奇「怎麼台灣什麼文化輸出都沒有，好像沒有什麼很台式的文化輸出國外？」

有網友提出反駁，「鄉土劇很強喔」、「有啊！韓國不是要翻拍『想見你』嗎？」、「布袋戲」、「電音三太子吧，國外很喜歡」、「宮廟文化」、「20年前台灣電視劇和歌手應該紅遍東亞吧」、「有喔，20年前中國都看台灣的節目」、「動畫式小綠人」。

不過也有人有不同看法，「華人文化太接近，人口又海輸人家」、「真正台式文化，應該是原住民文化才稱得上」、「因為只會抄襲啊，文創餐廳就抄日本，海邊就抄峇里島、泰國，毫無創意可言」、「你在台灣，看不到台灣的東西輸出」、「沒有的東西，怎麼輸出」。

還有鄉民認為台灣最有名的珍珠奶茶紅遍全世界，就是最好的證明，「不是有珍奶嗎？」、「珍珠奶茶、烏龍茶、雞排，這些都算文化的一種」、「珍奶10-20年前流行文化輸出蠻多的吧」。