滷味的神選3配料有哪些？ 他列「2種省錢清單」：CP值超高

滷味是不少民眾愛吃的美食，既方便又可選擇自己愛吃的食材。一名網友發現滷味店推出3樣50元的優惠，於是分享了「滷味必買的三種配料」並分為「月初」及「月底」兩種清單，引起不少網友討論。

一名網友在Dcard「美食版」發文，他發現滷味店推出3樣50元的優惠，於是分享了2種清單，若最近比較沒錢，會選擇會吸滷汁的食材，王子麵、凍豆腐、花干，既便宜CP值又高；但若是月初剛發薪就會點，鴨血、肉片、麻吉燒，他也不禁好奇「大家去滷味必買的三種配料有哪些？」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「龍蝦沙拉是唯一信仰」、「麵一定要！然後還有鴨血和板豆腐～」、「凍豆腐和麻吉燒必點！（麻吉燒一定要起司的，其他都是邪教）」、「大陸妹 水蓮、娃娃菜、大黑豆乾，滷味就是我吃菜的時候」、「芋籤愛好者報到」、「如果是湯滷味的話～必點油條跟魚包蛋」、「月底的時候肯定要豆皮、大黑干、金針菇的吧，再配個王子麵，吃完超飽」、「無論如何豆製品加爆，每次點就是要點到兩三百，吃得爽又飽」、「我必點內臟，試過好幾家的內臟看哪家好吃」、「吸湯汁的怎麼能少了蘿蔔！」、「沒想到甜不辣這麼不熱門，冷滷熱滷都一定要甜不辣！」。

不過，也有網友表示，「窮、沒錢才不會去買滷味，隨便夾個幾樣就幾百去了」、「欸不是，怎麼沒人說窮還點外送」。