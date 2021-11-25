婆家要求「將孩子送給不孕小叔」網炸鍋：有皇位要繼承嗎？

懷孕對媽媽來說是很珍貴的體驗，看著肚子一天天隆起，一天天感受到小寶貝的律動，滿心期待著他的降臨，每件事都讓媽媽覺得無比美好神奇。有位網友提出一個奇葩問題，「你願意把自己懷胎9個月的孩子，拱手送給生不出來的小叔嗎？」引起熱議。

古早鄉土劇常有這樣的劇情，窮苦人家偏偏生很多小孩，實在養不起，只好忍痛把剛出生的孩子出養，替孩子找到一條活路。但現今社會還有人存有這種想法，有位網友在臉書靠北婆婆2.0貼文發問，表示被要求「將親生孩子送給不孕的小叔」，引來媽媽們砲聲隆隆。

網友炸鍋，「是有皇位要繼承嗎」、「有病請去看醫生」、「叫妳婆婆自己再生一個孩子給妳小叔～結案」、「又不是送聖誕禮物，想太多了吧」、「回婆婆，要不要我也一起改嫁給小叔？真是莫名其妙」、「可以把老公送给生不出的小叔」、「什麼年代了？還有這種天方夜譚」、「當然不可以，什麼跟什麼」、「誰提的我會叫那個人去吃屎！有多遠滾多遠」。

真的有人遇過這種無理要求，「曾經我懷胎6、7個月時，婆婆問我願不願意把肚子裡的小孩給大伯，因為他們一直未懷孕，我跟老公說，我說如果你敢答應，我就當場把小孩打掉，而且我們兩個玩完」、「十七年前，小姑子讓我開價，她要我的大兒子，要辦正式的手續過戶給她，我直接說我不賣」、「我婆婆也跟我老公說過，叫我再生一個給他二哥」、「我婆婆也有這樣要求過我啊！根本以為戲說台灣」、「我婆婆真的對我說過這種話⋯不小心有了第三胎，但真的養不起，我婆婆一直說不要拿掉，小孩生出來給小叔他們養！」

有人建議不如領養，「當菜市場買菜喔～自己生不出來，可以去領養啊」、「社會局一堆孩子要妳小叔的疼愛啊」、「叫他去做試管、去領養」。也有人緩頰，「不可能，都什麼年代了，以前的人是生太多養不起，才會把孩子送養給無法生育的親戚」、「孩子不可以給，但可以幫忙養」、「我自己疼都來不及，不行送人，但是可以做乾爹」。