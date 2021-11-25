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路邊打翻玉米濃湯...長腿妹蹲下1動作驚呆眾人：在地美食？

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名長腿小姐打翻玉米濃湯，當街徒手抓起來吃，嚇傻網友們。 圖／爆廢公社公開版
有一名長腿小姐打翻玉米濃湯，當街徒手抓起來吃，嚇傻網友們。 圖／爆廢公社公開版

麥當勞品項多元，其中玉米濃湯也是不少人的最愛，加上最近天氣轉涼，很多人會捨棄冰飲料來碗熱熱的暖身。最近有網友PO出了讓人驚呼的一段影片，內容是一名穿著短裙的長腿小姐，意外在路上打翻了玉米濃湯，沒想到下一秒她竟然蹲下用手抓來喝，讓不少人看了相當錯愕。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」以「麥當勞玉米濃湯的魅力，無法擋」為文分享了一段影片，只見一杯玉米濃湯意外翻倒在路邊，一名穿著短裙的長腿小姐直接蹲在地上，她不是直接把紙杯帶走，而是徒手抓起玉米粒及湯汁來吃，品嘗完後才拿起一旁的飲料離開。

這個畫面讓人看得怵目驚心，紛紛留言直呼「了不起，敢吃」、「還沒三秒，勤儉持家」、「小姐姐別這樣，我再多買幾杯給妳啦」、「哇靠……有沒有那麼愛喝」、「在地美食」、「勤儉持家的好女人」、「我看了什麼…」。

不過也有人認為，「可能喝醉，下來拿麥當勞的」、「大冒險輸了？」、「麥當勞的玉米濃湯真的超容易開的」、「錯誤示範不叫節儉，吃出毛病更糟糕」、「應該醉了，沒必要這樣消遣人」，也有人指出其實這段影片已經很久了，只是又被拿出來發。

玉米

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