爸代抽兵種中「魔王籤」兒神回應一句 網讚：真男人

為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部宣布自9月起試行新版軍事訓練役作法，恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，同時落實外島籤「金馬獎」。近日一位家長幫兒子代抽兵役籤，幸運中了「魔王籤」，沒到兒子的反應令人出乎意料，秒讓網友讚爆「真男人」。

一位家長網友日前在《爆廢公社公開版》發文寫道，剛剛幫要當兵的兒子抽兵種籤，總共50支籤，包含「艦艇1支海陸3支陸軍46支」，第3位輪到原PO抽籤時，竟然就抽中了「魔王籤」海軍陸戰隊，懊惱自嘲「我真他媽神之手」，求問「各位大神啊！我該用什麼方式告訴他呢？」

貼文一出引發熱議，網友驚呼「代抽通常都是海陸，這都市傳說你不知道嗎」、「家長代抽的都中陸戰隊，很神奇的魔咒」、「代抽都是海陸，這是不變的道理」、「我那一梯次陸戰隊六支都是家長代抽的」、「我三個哥哥給我媽抽籤，三支都海陸，我媽神手無誤」，笑問「你被宣告脫離父子關係了嗎？」

還有人安慰原PO「海陸的好阿，當完兵會很有成就感」、「比起陸軍，陸戰隊吃的好、福利也比較好」、「現在只有4個月役期，部隊裡的長官比你還擔心他出什麼事」、「沒差啦～當那種夏令營的兵，有當跟沒當沒什麼差別，真的完全不用擔心」、「這很棒啊！陽光、沙灘、美人魚，恭喜抽中4個月沙灘豪華旅程」、「4個月兵役拿到海陸名號真的賺到了」。

原本苦惱不知該如何跟兒子的原PO也回報了後續，表示兒子在知道兵種結果後，「還蠻豁達的告訴我，這不是一套雞排奶茶可以解決的事」，原PO兒子的回應，也讓眾網友讚賞「真男人」、「這是高手」、「有機會陸戰是很光榮的時刻…加油」。