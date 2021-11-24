為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

泡麵食用方便、口味種類又多，受到許多民眾的喜愛。一位喜愛泡麵的網友表示，吃過各國不同口味的泡麵，不解為何「台式泡麵一定都含油包？」引出行家點出關鍵「沒它就輸了」。

一位網友在《PTT Gossiping板》發文表示，自己蠻喜歡吃泡麵的，雖然稱不上是泡麵專家，但也吃過不少美、日、韓、東南亞各國生產的泡麵，發現他國泡麵多是採用粉包調出各種口味，「偏偏台式泡麵就是一定要加豬油，還沒有看過不用加的」，好奇問大家「台式泡麵一定都含油包，WHY？」

問曝光引發討論，有行家點出關鍵原因，「香，你生產的有我卻沒有，那就輸了啊」、「油包是香氣的來源啊！粉包泡出來的沒那個味道」、「至少還能靠香味救」、「這台灣泡麵精華耶」、「美味的秘訣」、「統一肉燥麵的價值就在那個油包啊」。

泡麵加油包才香？也有人持不同意見，「我都沒加」、「說一定有油包的…真的吃太少了」、「維力雞汁麵沒有油包又便宜」、「阿Q桶麵泡菜口味也沒油包」、「日清杯麵整盒直接沖，沒有油包，還是香貢貢」。