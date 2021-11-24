疑12歲女徵男友「要色、不海王」 地方爸媽搖頭：頭殼先八下去

PTT上有網友分享，在臉書社團看到一名疑似年約12歲的女生徵男友，其中條件包含「要色、不海王」等關鍵字，讓網友看得一頭霧水，卻也不禁擔心「早熟到有點扯」、「社會變了」。

近日臉書社團中出現一名疑似年約12歲的女生徵男友，開的條件包含「11-12、不渣、不海王、愛我、寵我、要色」。文中也附上多張自拍照，其中不乏特寫腿部的照片。而11-12讓不少人有想像空間，紛紛歪樓不是11-12歲而是「11-12個」、「11-12是什麼？長度嗎？」、「徵11-12點要睡覺的嗎」。

而海王更是讓人黑人問號，許多網友望文生義，「不能全壓陽明萬海長榮」、「海王是水行俠嗎」、「英文名字是彼得的人」。後續有人搜到網路上的解釋，該詞彙是中國大陸新興詞彙，海王原指海中有很多魚群都臣服於王。後引申為男生養一堆女人拈花惹草，見一個愛一個。正解一出讓不少人搖頭「真的要被文化統一了 」。

這篇徵男友文也吸引地方媽媽及爸爸的目光，感嘆社會變了「起了了」、「希望女兒長大不會這樣」、「要是我家小孩頭殼小先八下去」。另有網友表示可能需要多多關心其家庭背景，「希望警方查到這孩子」、「警察應該要約談她爸媽」。不過由於線索不多，也不排除是成年人刻意用兒童照惡搞的可能性。