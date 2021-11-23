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白忙一場！槍手搭機潛逃在防疫旅館被抓 律師笑：電影看太多

聯合新聞網 / 綜合報導
警方證實，新店槍擊案槍手昨日中午已搭機逃離台灣，前往中國。記者翁至成／翻攝
警方證實，新店槍擊案槍手昨日中午已搭機逃離台灣，前往中國。記者翁至成／翻攝

新北市新店區22日發生槍擊案，何姓男子脖子中槍，送院後不治。警方調查後發現34歲黃姓兇嫌潛逃出境，23日在中國防疫旅館被大陸公安找到。對此，律師李怡貞笑道「要隔離啊，大哥！」並指該黃姓男子電影「看太多」，等於預先坐牢，讓不少網友哭笑不得。

該黃姓男子行兇後，變裝並搭飛機潛逃出境，卻被大陸公安在中國廈門的防疫旅館找到，現正準備引渡。李怡貞在臉書發文表示，看見黃姓兇嫌搭乘飛機，潛逃出境時，就認為「他真的是電視看太多了」。李怡貞指出，現在很少人出國，加上出境也要防疫隔離，還被定位的清清楚楚，等於這位兇嫌預先坐牢了，她也笑道，「回台灣還要隔離14天，真的無敵好笑」。

許多網友紛紛留言，「多關14天」、「還要挖鼻孔」、「在旅館等警察去敲門」、「這是本日最好笑的新聞」、「會做壞事的，沒幾個聰明人」。

防疫旅館 警察 引渡 廈門

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