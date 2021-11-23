白忙一場！槍手搭機潛逃在防疫旅館被抓 律師笑：電影看太多

你也吃過嗎？有網友拿到一袋不知名的植物，白白的外表似乎帶點土壤的黃色，又有一節一節的環狀紋路，讓原PO好奇「請問這是什麼菜」。有吃過的人認出這就是粉薯，興奮介紹只要水煮沾鹽就相當好吃，是小時候常吃的零食。

2021-11-23 12:03