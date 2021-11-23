打折螃蟹該買嗎？內行透露看到「一行字」要避開地雷

秋冬是螃蟹的盛產季節，可以在海鮮市場買到許多新鮮的活螃蟹或是活凍螃蟹，不過有內行提醒，買螃蟹時若是看到「一行字」別買，很容易吃下可怕的壞菌。

原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出一張水產店販售螃蟹的優惠廣告，上面寫著「撿便宜趕快來！沒空呼吸的沙公沙母（螃蟹的一種），完美主義者請買活的，趁新鮮趕快帶走」，她疑惑「動物要到沒呼吸自然死亡依常理一定身體有問題才死亡吧？這樣的冰鮮商品真的有新鮮嗎？」

貼文一出立刻有不少饕客回應「他不會告訴你的是那隻螃蟹停止呼吸幾天了」、「甲殼類將死之際都會開始腐敗，產生阿摩尼亞味」、「還是去找勤奮的螃蟹吧，這種懶的先不要」、「螃蟹是吃腐食維生，所以腸道很多細菌，當下沒生鮮煮熟，就會開始腐敗了」、「這吃了要去醫院報到吧」、「我知道有賣海鮮的會把死掉的叫做『睡著了』」、「要新鮮就買活的，或急凍的」、「死掉不臭就是泡一堆藥」。

還有人分享「我在菜市場買活的，回家路上它們死了，煮完來吃我皮膚就癢了」、「之前買沒呼吸沙公，很瘦，而且裡面很髒」、「哪有那麼多懶得呼吸的急凍海鮮，都是冷凍海鮮拿出來賣的，直播海鮮都是用話術在騙」。