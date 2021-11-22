客製化訂單被畫中指回應 網友怒喊：藝術細胞放錯位子？

許多現代人喜愛叫外送，網路上也流傳不少顧客與外送員的有趣故事。不過一名網友提及，他透過外送叫餐，並備註「多醬」，看到收據後怒喊「服務人員藝術細胞是不是放錯位子？」引起網友討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」提及，自己在外送平台叫了奶油吐司和巧克力吐司，並備註抹醬「醬多」，收到餐點查看收據後，才驚覺疑似店員繪畫了一個「中指手勢」，讓原PO生氣地說，若不想要答應他的要求，店家有權利可以拒絕顧客的消費，而非用不雅圖示來對顧客展現「藝術細胞」。原PO表示，如果醬多需要加錢，他也不介意，坦言第一次遇到畫中指的店家。

收據上被畫了「中指手勢」。圖擷自 爆料公社公開版

不少網友認為店家態度很差，「畫中指真的很沒水準」、「可以拒絕客人要求，但畫這樣很不ok」、「打電話過去問！畫中指是什麽意思？要記得錄音」，其他網友則表示，「可能是外送員畫的」、「也沒有證據是店家畫的」。

不過，有餐飲同業人士指出，原PO客製化的訂單其實會添加麻煩，「平台上店家是無法自行更改價錢的，不要以為備註萬能要加東加西的請到現場點，現場跟店家達成東西加價的協議，店家定會樂意幫你加」、「一堆喊說店家不會拒單的，那你知道拒單會被扣費用嗎？也可能影響後續請款」。