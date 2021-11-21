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退伍令有什麼用處？網友曝功能：別傻傻丟了
當兵不止訓練體能耐力，當兵後獲得的「退伍令」在未來可能也會有幫助。一名網友提問「退伍令有需要保留嗎？」引起許多網友解答退伍令的實用功能。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，之前幫退伍令護貝，但不知道現在放在哪裡了，也聽說求職時，有些老闆會看退伍令，但他未曾遇過這個狀況。原PO問，如果弄丟退伍令的話，會要求補發嗎？
許多網友表示，退伍令很重要，如果弄丟的話可能比較麻煩，「辦護照要用，別傻傻丟了」、「大公司會要收」、「年輕人找工作有的會向你要，證明你當完兵」、「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「某些外商就算你有年資了，他還是會看，特別是一些有機會會派你出國出差的公司」、「我朋友幾年前退伍，弄丟後去教召，結果不見只能重當了」。
根據內政部役政署《役政法規》，若退伍令或退役證明書遺失，後備軍人需準備身分證、印章向戶籍地縣市後備指揮部申辦；替代役需準備身分證、印章向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所役政單位申辦，若處在異地（跨縣市），也可使用此方法。
不過，一些網友回應，「沒人會看啊」、「身分證不就有證明了嗎？還要退伍令幹嘛？」、「現在四個月兵沒退伍令這東西吧」、「其實根本沒需要，身份證就役畢了」。
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