超過30歲在超商打工是什麼心態？網友揭：福利超好

台灣擁有許多便利商店，不少學生都會選擇在超商打工。一位網友提問，超過30歲還在超商打工的人，到底是什麼心態，引起許多網友回應。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，如果在30歲以前，在超商打工的話還好，但如果30歲過後仍未當超商店長，甚至還在打工的話，原PO疑問「這種人是什麼心態？」

許多網友認為原PO的想法太簡單，「人生不是那麼順利的」、「有時候運氣運勢會不好，等你大一點就懂得，小朋友」、「只能說你見識少，沒事幹去打工的也很多」；也有人認為，在超商打工不代表什麼，「職業不分貴賤」、「就是正常的一份工作，不要職業歧視」、「什麼心態，不能兼職嗎？」、「正正當當賺錢有什麼不對？」、「不偷不搶，還要被你瞧不起？」

不過，也有一些網友表示，在鄉下的超商工作薪資很好，「在花蓮，便利店員工還真是好工作」、「鄉下地區撇除軍公教，一般便利商店薪水屌打很多傳產，甚至時薪都比全職還高，28k便利商店 vs 25k傳產」、「我說真的超商至少蠻穩定，薪水也比很多傳產高，尤其南部地區，你以為都像北部起薪30K喔」。