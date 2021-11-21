他蓮蓬頭沒放好被老婆唸 意外釣出超多「強迫症」網友

夫妻之間有生活習慣差異，尤其另一半若有強迫症、潔癖等，往往會令人崩潰。日前有一位人夫表示，他老婆是龜毛出名的處女座，如果洗完澡沒有將水管順好，放到架上，就會被老婆狂唸。他好奇問「你家的另一半有沒有什麼讓你覺得莫名其妙的堅持？」文章曝光後，引發網友熱議，許多人幽默表示「這無關星座，我也會在意小細節」。

一位人夫在「爆怨2公社」臉書發文表示，他龜毛出名的處女座老婆要求，洗完澡後，一定要把蓮蓬頭的水管順順的放，不能夠呈現交叉狀。不過，他補充說明，自己跟老婆的感情很好，這些生活小細節都會配合對方。接著，他好奇問大家「你家的另一半有沒有什麼讓你覺得莫名其妙的堅持？」

文章曝光後，吸引超多人留言。有人很認同「水瓶男一樣有強迫症」、「水龍頭有水垢，我還會拿檸檬酸刷洗一下，變晶亮，洗澡也開心」、「我也是處女座，我比你老婆更龜毛，另一半用了7年時間改變他自已，從此我們便沒了吵架」、「我們家處女座老公，堅持洗完澡一定要刷地板，若我沒刷會被唸」、「穿內衣褲時，要拿比較早之前先洗好的，剛洗好的內衣褲則是排在後面。洗髮精、肥皂、洗衣精跟香衣豆也會要按照次序使用」，但也有人直言「這跟星座無關，是個人習慣」。

還有些網友則持相反意見，認為「跟強迫症生活好累」、「強迫症太重了」、「生命浪費在這種事情」、「有必要把生命浪費在這種小細節嗎？乾淨舒服就好了」、「我其實看了好久才發現到底哪裡不一樣」、「又不是24小時都在淋浴，住浴室嗎？誰這麼無聊」。