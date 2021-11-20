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麥當勞29品項一次漲！內行人曝「省錢點法」：CP值高

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣麥當勞宣布漲價。本報資料照
台灣麥當勞宣布漲價。本報資料照

台灣麥當勞指出，11月24日起將調整部分餐點價格，包含了29個品項，漲幅最高2成，其中，部分主餐調升1~5元，配餐價格維持不變，超值全餐平均調幅2.2%；點心飲料則漲跌互現，最高調升7元、最多調降7元，平均調幅4%，此舉讓不少民眾崩潰哀號「什麼都漲，薪水沒漲」，但也有內行人分享CP值高的「省錢點法」，不受到漲價影響。

麥當勞表示，因考量整體營運策略，超值全餐部分，有15項調升，但配餐價格不變。其中，麥脆雞（1塊）、麥香魚、BLT安格斯黑牛堡、BLT辣脆雞腿堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯黑牛堡、凱撒辣脆鷄沙拉、義式烤鷄沙拉，調升5元最多，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變；其餘主餐單點價格則是調升1至4元不等。

點心飲料類共有14項調升、9項調降、15項維持不變。汽水類、紅茶（冰/熱）、綠茶調升5元；湯品玉米濃湯大杯調升3元、小杯調升7元；薯條調升3元；降幅最高的是經典美式咖啡，調降7元。

麥當勞此舉也讓民眾哀號，紛紛反應，「崩潰，連麥當當都漲 」、「前陣子才調漲一次，哭哭」、「有平價專區嗎」、「什麼都漲，薪水沒漲」、「汽水也漲不合理吧…」、「大麥克套餐99元好像已經是上個世紀的事情了」。

不過也有內行鐵粉指出，「還有1+1就好」、「買兩份1+1配甜心卡勝過所有套餐」、「1+1沒動=沒漲，會買套餐的哪差這十塊」、「甜心卡王道」、「誰去麥當勞單點飲料，當然是搭餐或1+1啦」，麥當勞表示，民眾的小確幸「1+1=50元」銅板輕鬆點、以及「甜心卡」買A送B等優惠組合未變。

麥當勞

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