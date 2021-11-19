關渡大橋「奪命匝道」實錄！騎士遭大車夾撞 網嚇：遲早出事

交通事故的起因除了駕駛未遵守規範之外，有時也和道路規劃不當有關。一名機車騎士日前行經關渡大橋時，疑似因未察覺車道縮減，與一旁的砂石車發生擦撞，所幸並無發生嚴重意外。整段過程被後方民眾的行車紀錄器拍下，驚險畫面引起熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，分享一段17日上午錄下的行車紀錄器畫面。影片中一名機車騎士行經關渡大橋往淡水方向，原先該騎士與砂石車並行通過匝道，但雙方似乎都未發現道路逐漸縮減，隨後在上橋處發生擦撞，騎士被大車「擠到一旁」，幸好並未受傷。

騎士與砂石車駕駛疑似均未注意到車道縮減，於上橋處發生擦撞。圖擷自 facebook

驚險畫面讓原PO直呼「這個匝道也太危險了，機車騎士命大沒被夾死」，隨後網友看了也紛紛留言「這設計太可怕了，希望政府改善一下」、「每次騎到那個角角都特別小心」、「那個騎士嚇到失神，幾秒鐘才回過神」、「差點被夾死，設計也太有問題了吧」、「明顯設計不良，早晚會出事」；不少人則提醒「所以永遠不要騎在大車旁」、「設計有問題沒錯，但騎士看到大車還是離遠一點好」。

針對關渡大橋道路規劃，公路總局過去曾說明，會提前在上橋匝道取消機車專用道，是為了在上橋之前提前將汽機車併入同車道，減少機車騎士變換車道的次數，避免上橋匯流發生危險。然而許多網友看完擦撞影片後，仍質疑安全性有待加強。