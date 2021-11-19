她買雞排中間「黑掉一大塊」 店家回應讓眾人傻眼：太摳了！

雞排可說是國民美食，誘人的香氣搭配一杯珍珠奶茶，是台灣小吃的標準配備。但如果雞排炸到焦掉，可能會影響口感，還會有致癌的風險。日前一名網友在臉書PO文表示，她外送買到的雞排整面都焦掉，致電給店家卻得到超傻眼回覆。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO文指出，半夜她點了外送，想吃一塊雞排。沒想到打開發現，雞排的脆皮被刮除一大塊，少了口感極佳的雞皮。致電給店家後，店家卻回應「小部分焦掉，我們刮掉處理是正常的喔」，這個回答讓原PO一愣「小部分？」，並告知店家「焦掉的部分大約是半個雞排」，沒想到店家仍堅持「小部分焦掉會這樣處理」。最後，原PO在貼文吐露心聲「沒吃飽心情已經很不好了」。

貼文曝光後，網友在底下回應「焦掉正常是丟掉或自己吃，還要硬賣給客人」、「這大概是我活到現在，看到焦的最嚴重的雞排了」、「這雞排焦的有點誇張！」、「焦了不重炸還硬要出」、「這麼好吃他怎麼不要留著自己吃？焦掉就焦掉不要出就好了」、「焦掉還刮掉出餐？雷店」、「店家太摳了吧！賣吃的最重要就是保持食材品質，這樣還敢賣，生意只做一次的嗎」。