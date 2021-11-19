花蓮停錯車位遭罰抱怨「被坑殺」 網友打臉：沒被拖走算不錯

路邊停車要留心，不同顏色的車格與標示，代表能停放的車輛不同。日前一名自稱是台北人的網友，抱怨他到花蓮時，車子停在路邊卻收到罰單。他呼籲大家「要注意來花蓮時，避免被坑殺」。沒想到眼尖的網友發現，問題其實出在他身上，因為他停錯停車格了，還有網友直言「沒給你拖走算不錯了」。

一名網友在臉書「爆料公社」發文指出，身為台北人的他到花蓮市，卻發現自己的車子停在停車格時，不僅被花蓮市分局開一張罰單，同時還被告知要繳納停車費，讓他直呼「各位以後開車來花蓮需要小心一點，避免被坑殺」。

一名網友抱怨自己停在花蓮的停車格，遭到開罰。沒想到眼尖揪出問題所在，直言「沒直接拖吊算不錯了」。圖擷自 爆料公社

對此，有眼尖的網友發現，他停的停車格是「卸貨專用」停車格，是要開貨車或者客貨車，才能夠使用的停車格，因此原PO是有錯在先，網友直言「不要特別強調台北人這三個字，台北沒有這樣的停車格嗎」，還有人告訴他「你又不是貨車，沒給你拖走很不錯了，台北新北都直接強勢的拖走沒跟你客氣！」

網友提供現場圖。圖擷自 爆料公社

文章曝光後，還有網友提供現場照片，剛好照片中也拍到原PO的車子。網友表示「告示牌就立在路邊，您違停的地方，地上亦有用紅色寫的文字標註此處停車位的用途」。而且原PO收到的罰單上就已標明「本裝卸貨停車格專提供貨車或客貨兩用車臨時裝卸貨停車使用」。