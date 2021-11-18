客人不想用QR Code點餐 店員曝心聲：不是我們的問題

現在手機點餐方便，不少店家推出「掃描QR Code」點餐服務，讓客人能輕鬆選擇自己想吃的餐點。不過，日前一名女網友抱怨，她工作的餐飲店改成QR Code點餐，再請客人到自動結帳機器買單，沒想到某些客人不願意使用，還不停地罵她，讓她難過到「提離職」。網友也歸納出3原因讓這些客人會覺得掃QR Code很煩。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，她表示，工作的餐飲店是要掃描桌上的QR Code來點餐，等到點好之後，在到自動結帳機用現金結帳。外帶同樣是掃QR Code點餐。沒想到有天早上，一位中年女性卻對這樣的點餐方式不滿，不停的唸這些店員，店員想教她怎麼用，對方卻連把手抬起來使用都不願意，直言「下次不會再光臨」，還不斷地瞪店員。

對此，原PO表示「這個真的不是我們的問題，從老闆把機器買回來的那一刻起，我們就一直被客人唸」。有網友在底下安慰原PO「辛苦店員了，一直被罵會想離開的」，沒想到原PO回應「提過離職了，被駁回」，顯示出滿滿的無奈。

看完後，不少網友安慰她「辛苦了」、「這個真的只有做門市的人才懂」。談到QR Code點餐，底下網友也抱持不同意見，有人認為「QR Code點餐真的不方便，萬一沒帶手機就不能消費」、「很多人吃飯不想一直被手機綁著」，也有人認為「很方便」、「線上點餐就不怕溝通有問題點錯餐」。最多人認為客人不想用QR Code點餐的3項原因，分別是「嫌麻煩、懶得學習操作方式、怕耗費網路流量」。