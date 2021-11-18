快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

客人不想用QR Code點餐 店員曝心聲：不是我們的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名店員表示，自己工作的餐飲店自從改用QR Code點餐後，客人頻頻抱怨。示意圖／ingimage
一名店員表示，自己工作的餐飲店自從改用QR Code點餐後，客人頻頻抱怨。示意圖／ingimage

現在手機點餐方便，不少店家推出「掃描QR Code」點餐服務，讓客人能輕鬆選擇自己想吃的餐點。不過，日前一名女網友抱怨，她工作的餐飲店改成QR Code點餐，再請客人到自動結帳機器買單，沒想到某些客人不願意使用，還不停地罵她，讓她難過到「提離職」。網友也歸納出3原因讓這些客人會覺得掃QR Code很煩。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，她表示，工作的餐飲店是要掃描桌上的QR Code來點餐，等到點好之後，在到自動結帳機用現金結帳。外帶同樣是掃QR Code點餐。沒想到有天早上，一位中年女性卻對這樣的點餐方式不滿，不停的唸這些店員，店員想教她怎麼用，對方卻連把手抬起來使用都不願意，直言「下次不會再光臨」，還不斷地瞪店員。

對此，原PO表示「這個真的不是我們的問題，從老闆把機器買回來的那一刻起，我們就一直被客人唸」。有網友在底下安慰原PO「辛苦店員了，一直被罵會想離開的」，沒想到原PO回應「提過離職了，被駁回」，顯示出滿滿的無奈。

看完後，不少網友安慰她「辛苦了」、「這個真的只有做門市的人才懂」。談到QR Code點餐，底下網友也抱持不同意見，有人認為「QR Code點餐真的不方便，萬一沒帶手機就不能消費」、「很多人吃飯不想一直被手機綁著」，也有人認為「很方便」、「線上點餐就不怕溝通有問題點錯餐」。最多人認為客人不想用QR Code點餐的3項原因，分別是「嫌麻煩、懶得學習操作方式、怕耗費網路流量」。

離職 餐飲業

延伸閱讀

她揭星巴克「6大隱藏服務」 網友驚豔這一項…憂被有心人士濫用

晚一小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增加16億元

她為逐漸失明的狗找伴 意外認養到親手足揭身世真相

相關新聞

客人不想用QR Code點餐 店員曝心聲：不是我們的問題

現在手機點餐方便，不少店家推出「掃描QR Code」點餐服務，讓客人能輕鬆選擇自己想吃的餐點。不過，日前一名女網友抱怨，她工作的餐飲店改成QR Code點餐，再請客人到自動結帳機器買單，沒想到某些客人不願意使用，還不停地罵她，讓她難過到「提離職」。網友也歸納出3原因讓這些客人會覺得掃QR Code很煩。

停車位被佔…6女把車「貼滿」報復 網友驚：這是大哥級坐駕

近日行車糾紛引發社會關注，一名網友日前發現，他在行經台北市忠孝東路時，發現有多位女性齊心完成一件「藝術品」，他把照片PO上網，問大家是什麼情況？只見一台車被以多張瓦楞紙版貼住，上面寫著「惡霸侵占私人車位」。不過，網友定睛一看，發現這台可是「大哥級別的坐駕」、「89的神車」。

法國正妹想學中文 媽「2原因」堅持要她來台灣：我後悔了

不少外國人會遠離家鄉來台灣生活，日前YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪了一位來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），她表示自己想學中文，本來想到中國南部，但媽媽卻建議她來台灣，芭芭拉已經待上5年時間，且沒有打算回家鄉，媽媽也無奈表示「後悔了」。

日本作家批台灣交通問題多「30年一樣爛」 網嘆：已放棄治療

台灣交通問題多，死亡事故頻繁發生，是非常嚴重的問題。最近有日本作家就撰文，分析台灣交通的弊病，並認為往後日本網友來台旅遊，務必須要擔心交通安全。

想退掉家中市話月省80元 內行人曝「救命」優勢：保留較好

隨著科技的發達，行動電話、通訊軟體普及，人與人之間的聯繫方式更多元、更即時，讓市話的使用頻率更低了，有網友表示家中還有一具市內電話，幾乎都沒在使用，問是否該取消？有內行人點出市話具有「救命」關鍵優勢，勸保留較好。

什麼東西漲到讓人心痛？ 眾人點名「這項」：還無法抵制

近期物價上漲讓民眾相當有感，議題也引發關注。有網友好奇問「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」，貼文引發熱議，不少人點名泡麵、青菜、便當，其中尤以便當最讓人有感，感嘆還「無法抵制」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。