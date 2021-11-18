停車位被佔…6女把車「貼滿」報復 網友驚：這是大哥級坐駕

近日行車糾紛引發社會關注，一名網友日前發現，他在行經台北市忠孝東路時，發現有多位女性齊心完成一件「藝術品」，他把照片PO上網，問大家是什麼情況？只見一台車被以多張瓦楞紙版貼住，上面寫著「惡霸侵占私人車位」。不過，網友定睛一看，發現這台可是「大哥級別的坐駕」、「89的神車」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文指出，他上午9點多經過忠孝東路四段時，見到五六位女性將一台車貼滿瓦楞紙板，他疑惑「有人知道這台車是怎麼了嗎？」原來這台車是被稱為「阿法」的黑色Toyota ALPHARD休旅車，只見車頭的擋風玻璃、引擎蓋與水箱護罩上，被用膠帶黏著4大張瓦楞紙版，上面寫著「惡霸停車侵占私人車位」。

對此，有些網友拍手叫好，認為「用膠帶太沒殺傷力」、「刺破四顆輪胎比較快」、「應該要把濕掉的衛生紙掉上去！乾了之後就要清理死他了」。不過，不少人發現，這台車可是「大哥級別的坐駕」、「這是89運輸車啊，有勇氣」、「新一代8+9專用車」，還有人驚呼「開阿法通常不是有頭有臉，就是有球棒」、「這不是現在89的神車嗎」。

這款Toyota ALPHARD休旅車定價將近300萬，是一台高級商務車，受到不少藝人青睞，也被譽為「最低調的老闆坐駕」。