快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

法國正妹想學中文 媽「2原因」堅持要她來台灣：我後悔了

聯合新聞網 / 綜合報導
芭芭拉一到台灣就馬上到北市饒河街夜市品嘗美食。圖／聯合報系資料照片
芭芭拉一到台灣就馬上到北市饒河街夜市品嘗美食。圖／聯合報系資料照片

不少外國人會遠離家鄉來台灣生活，日前YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪了一位來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），她表示自己想學中文，本來想到中國南部，但媽媽卻建議她來台灣，芭芭拉已經待上5年時間，且沒有打算回家鄉，媽媽也無奈表示「後悔了」。

芭芭拉在《不要鬧工作室》Youtube影片透露，她來自法國巴黎，小時後和爸媽旅遊對亞洲產生興趣，長大後發現，學中文是ㄧ個很好的機會，本來是打算要去中國南部，但是媽媽卻勸她「可以多花時間搜尋一下『台灣』」，於是她在5年前第一次踏上台灣土地。

法國的正妹芭芭拉（Barbara）在台灣待了5年時間，而且沒有打算離開。 圖片來源／Stopkiddinstudio《不要鬧工作室》
法國的正妹芭芭拉（Barbara）在台灣待了5年時間，而且沒有打算離開。 圖片來源／Stopkiddinstudio《不要鬧工作室》

當時她很快就適應了台灣生活，媽媽後來也解釋了為什麼建議她到台灣，「我知道妳會很習慣那邊的自由民主，因為就跟家鄉的一樣」，加上媽媽也覺得台灣的口音非常溫柔，比較適合她。

芭芭拉透露自己很享受夜生活，在台北和巴黎晚上都會出去玩，而台北非常安全，在巴黎時，晚上出門要注意自己的穿著，在酒吧要注意杯子，要注意如何拒絕死纏爛打的男生跟如何回家，也沒辦法一個人走路回家。

在台灣的日子，芭芭拉見證了好幾場選舉，台灣如何成功防疫，跟大部分的人一樣，中餐吃滷肉飯、晚上吃火鍋、每天喝手搖飲，現在冬天也吃薑母鴨，現在媽媽也後悔她搬來台灣，「因為她本來以為我只會來3個月，結果5年過去了」，芭芭拉也表示自己「沒打算回家」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

他曾被噴辣椒水「十個壯漢十個倒」 員警曾實測也倒地不起

他問「交通死傷慘重為何不被重視」網一句話道破真相

什麼東西漲到讓人心痛？ 眾人點名「這項」：還無法抵制

日本作家批台灣交通問題多「30年一樣爛」 網嘆：已放棄治療

相關新聞

法國正妹想學中文 媽「2原因」堅持要她來台灣：我後悔了

不少外國人會遠離家鄉來台灣生活，日前YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪了一位來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），她表示自己想學中文，本來想到中國南部，但媽媽卻建議她來台灣，芭芭拉已經待上5年時間，且沒有打算回家鄉，媽媽也無奈表示「後悔了」。

日本作家批台灣交通問題多「30年一樣爛」 網嘆：已放棄治療

台灣交通問題多，死亡事故頻繁發生，是非常嚴重的問題。最近有日本作家就撰文，分析台灣交通的弊病，並認為往後日本網友來台旅遊，務必須要擔心交通安全。

想退掉家中市話月省80元 內行人曝「救命」優勢：保留較好

隨著科技的發達，行動電話、通訊軟體普及，人與人之間的聯繫方式更多元、更即時，讓市話的使用頻率更低了，有網友表示家中還有一具市內電話，幾乎都沒在使用，問是否該取消？有內行人點出市話具有「救命」關鍵優勢，勸保留較好。

什麼東西漲到讓人心痛？ 眾人點名「這項」：還無法抵制

近期物價上漲讓民眾相當有感，議題也引發關注。有網友好奇問「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」，貼文引發熱議，不少人點名泡麵、青菜、便當，其中尤以便當最讓人有感，感嘆還「無法抵制」。

雙十一網購驚見超商堆50個輪胎沒極限 網友罵：真的有病

不少民眾趁雙十一免運等優惠網購，讓便利商店瞬間堆滿貨物。一名網友以為雙十一的購物潮大不如前，卻發現一間超商堆滿一顆顆輪胎，估計有五十個，讓網友喊道「真的有病」。

他問「交通死傷慘重為何不被重視」網一句話道破真相

台灣重大車禍不斷，根據內政部警政署道路交通事故統計，今年1-8月全國車禍死亡人數累計共1,220人，受傷人數286,451人。有網友在ptt八卦板提出大哉問：「為什麼交通死傷慘重，但不被重視？」引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。