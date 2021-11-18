法國正妹想學中文 媽「2原因」堅持要她來台灣：我後悔了

不少外國人會遠離家鄉來台灣生活，日前YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪了一位來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），她表示自己想學中文，本來想到中國南部，但媽媽卻建議她來台灣，芭芭拉已經待上5年時間，且沒有打算回家鄉，媽媽也無奈表示「後悔了」。

芭芭拉在《不要鬧工作室》Youtube影片透露，她來自法國巴黎，小時後和爸媽旅遊對亞洲產生興趣，長大後發現，學中文是ㄧ個很好的機會，本來是打算要去中國南部，但是媽媽卻勸她「可以多花時間搜尋一下『台灣』」，於是她在5年前第一次踏上台灣土地。

法國的正妹芭芭拉（Barbara）在台灣待了5年時間，而且沒有打算離開。 圖片來源／ Stopkiddinstudio《不要鬧工作室》

當時她很快就適應了台灣生活，媽媽後來也解釋了為什麼建議她到台灣，「我知道妳會很習慣那邊的自由民主，因為就跟家鄉的一樣」，加上媽媽也覺得台灣的口音非常溫柔，比較適合她。

芭芭拉透露自己很享受夜生活，在台北和巴黎晚上都會出去玩，而台北非常安全，在巴黎時，晚上出門要注意自己的穿著，在酒吧要注意杯子，要注意如何拒絕死纏爛打的男生跟如何回家，也沒辦法一個人走路回家。

在台灣的日子，芭芭拉見證了好幾場選舉，台灣如何成功防疫，跟大部分的人一樣，中餐吃滷肉飯、晚上吃火鍋、每天喝手搖飲，現在冬天也吃薑母鴨，現在媽媽也後悔她搬來台灣，「因為她本來以為我只會來3個月，結果5年過去了」，芭芭拉也表示自己「沒打算回家」。

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