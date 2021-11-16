雙十一網購驚見超商堆50個輪胎沒極限 網友罵：真的有病
不少民眾趁雙十一優惠期間網購，讓便利商店瞬間堆滿貨物。一名網友發現一間超商堆滿一顆顆輪胎，估計有五十個，讓網友喊道「真的有病」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」提及，之前看超商都沒怎麼囤貨，結果是物流還沒到，以為雙十一的購物潮大不如前，卻發現一間超商有堆積如山的輪胎，估計應該有五十個，寫道「台灣人真的很厲害，店到店真的沒極限」。
許多網友批評該買家，「搬到天黑」、「這個應該要叫貨運行送吧，是貪在雙11免運嗎？」、「這都超過材積，收這個貨的真的很糟糕」、「直接貨運到家不就好了，這群人真的有病」，原PO也說「如果一顆一單這樣要每顆都要刷欸，一想到就覺得累」。
也有一些人質疑輪胎的重量和尺寸不符合店到店物流規定，「輪胎那麼重，不可能店到店吧」、「電鍋都不能店取，輪胎怎麼可能？」、「輪胎尺寸重量都超過，不可能店取，可能是商家把超商當貨運站」，事後有網友表示輪胎可以店到店，「輪胎是可超商取的」、「輪胎我也有買過，確實這樣包」、「可以喔，我輪胎店到店買了好幾次，一次限定一顆」。
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