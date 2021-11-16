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他問「交通死傷慘重為何不被重視」網一句話道破真相

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為警方夜間臨檢酒測示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為警方夜間臨檢酒測示意圖，非新聞當事人。報系資料照

台灣重大車禍不斷，13日一對騎車出遊的夫妻被撞死、女碩士生遭輾斃、15日也傳砂石車輾斃騎機車祖孫。根據內政部警政署道路交通事故統計，今年1-8月全國車禍死亡人數累計1,220人，受傷人數286,451人。有網友在ptt八卦板提出大哉問：「為什麼交通死傷慘重，但不被重視？」引發討論。

原po氣憤表示，他剛遇上三寶出車禍，有輛轎車從對向跨越雙黃線違規迴轉，想要直接路邊停車撞上他。對方是一對老夫妻，原po破口大罵還嚇到對方，但他們完全沒覺得這樣開車有錯，甚至像是習以為常。

原po表示，交通事故死傷慘重，常聽到高材生、有為青壯年被撞死，社會損失應該難以估計，反觀疫情雖然嚴重，但幾乎上下一條心努力控制。他問，「為什麼交通意外不可以像疫情一樣，把『嘉玲』當成目標？」

網友無奈，「因為都死到老百姓」、「有傷到法律仔跟高官嗎？還想被重視啊？」、「因為違反防疫規定罰很重，違反交通規則罰很輕」、「高官都進口車，很耐撞」、「高官沒人在騎車走路的啦！別人孩子死不完」、「政府要稅收，人民要方便，民代要人情，機關要預算」。

有人認為政客只看選票，「只會為了選舉修馬路啦」、「強制執法才是重點，但法是立委訂的，立委四年選一次，各方利益盤根錯節，誰還給你推這個」、「民代撞人或者被撞的新聞，難道還少了嗎?」、「疫情失控會危及政權，交通不會」、「死人不會說話，也沒有票，如果和家屬和解，對方完全不用關」、「沒有選票的事，政府只會擺在最後處理」。

有人認為民眾缺守法觀念，「因為人民根本沒有守法意識，違停的最大聲，被開單還會找民代喬」、「疫情民眾只需要戴口罩，換成交通可能沒人能拿到駕照了」、「個人感覺違停的情形比以前嚴重非常多，連檢舉都將要被拿掉了 不知道之後一天會死幾個人」。

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疫情 違停 車禍

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