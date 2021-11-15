女騎士「裹棉被上路」 超狂畫面引網大喊：我曾經的夢想

天氣逐漸寒冷，不少人外出時都開始穿上禦寒衣物，然而也曾有不少人開玩笑冬天想要「包棉被出門」，沒想到真的有民眾這樣做了！日前一名網友在臉書社團上貼出一張照片分享，有位女騎士竟然真的裹著一條棉被在騎車，也引起不少網友共鳴喊「我曾經的夢想！」

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張自己在騎車通勤時拍下的照片，從照片中可見，有2輛機車正在路口停等紅綠燈，而右邊那名女騎士身上披的禦寒衣物竟不是外套，而是睡覺時蓋的棉被，甚至在等紅綠燈時還將手縮進棉被裡頭取暖，看起來相當暖。

「曾經幻想過，有人替我實現了」原PO開玩笑說明，應該有不少人都曾幻想過能在寒冬中，帶條棉被出門禦寒。此景象也引起許多網友紛紛表示，「我也好想要這樣做」、「棉被人」、「有沒有廠商要出棉被長版外套」、「我有勇氣帶我的毯毯出門了」、「被搶先一步」、「霸王級寒流都還沒有來XD」、「她是剛剛取貨吧」、「下次就有人背烘爐了」。

但也有網友提醒，裹棉被騎車還是有一定的風險，建議還是穿一般的禦寒衣物，「有點危險，飛出去後面的騎士就完蛋了」、「沒顧好，很容易被大車吸進去」。因此更有留言建議，「穿雨衣也一樣可以擋風兼保暖啊」。