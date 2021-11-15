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娃娃機潮牌短褲下水變破洞褲 網笑：變Surprise

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友夾到一件潮牌短褲，洗完後變成「破洞褲」。圖擷自爆怨公社
一名網友夾到一件潮牌短褲，洗完後變成「破洞褲」。圖擷自爆怨公社

台灣街道經常出現夾娃娃機的店鋪，機內也有各式各樣的物品。一名網友提及，夾到一件潮牌短褲，但洗完後發現不僅尺寸變大、嚴重掉色、還變成「破洞褲」，讓許多網友哭笑不得。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》提及，夾到的褲子有染劑味，所以放到桶內加沐浴乳手洗，但發現整桶水變成黑色、褲子嚴重掉色；原PO說，直到褲子沒有明顯掉色，拿起兩邊褲頭時，才發現短褲不但從3XL的尺寸，變成5XL的腰，也有許多破洞，從休閒風變成遊民風。

不少網友留言笑道，「Supreme變Surprise」、「破褲很貴欸！越破還越貴！算你賺到了」、「速破me」、「這是義大利名師sit down please設計的吧」、「再洗一次就變Superman的內褲」、「穿出去遇到下大雨，直接從潮男變乞丐」、「遊民：我才沒穿這麼差」、「這是仿的吧，真的應該沒那麼爛吧哈哈」、「大陸貨要便宜有便宜、要環保有環保、要仿有仿，娃娃機哪有可能枱主會佛心到放真材實料好東西」。

也有網友指出，若黑色衣物有難聞的酸味、刺鼻的化學味道，摸起來時手會變黑、掉屑屑，通常代表衣服氧化，當用手一撕，整件衣服就容易破掉。

夾娃娃機

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