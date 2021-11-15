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服務員「這個習慣」讓顧客喊噁 網友爆1個事實：更讓人擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
為求效率，服務員把使用過的衛生紙收拾在碗盤內帶走。圖／ingimage
為求效率，服務員把使用過的衛生紙收拾在碗盤內帶走。圖／ingimage

餐廳收拾時，為了提升效率，服務員會盡快整理桌上所有垃圾、碗盤。一名網友提及，有時候服務員把使用過的衛生紙收拾在碗盤內帶走，加上衛生紙通常都擦過嘴巴、擦汗或擤鼻涕，覺得很奇怪，讓不少網友討論。

一名網友在「PTT WomenTalk」提及，一些店家會要求效率，服務員會將顧客用完的衛生紙放進碗盤，方便收拾。原PO說，理智上知道碗盤經過清潔後，是乾淨如一，但心理還是覺得很奇怪，尤其疫情期間，當聯想到使用的碗盤可能裝過上一位客人的鼻涕衛生紙，就感到很在意。

一些網友則不在意這個問題，「眼不見為淨」、「我自己是客人時也會垃圾丟空盤內」、「他們用手抓用過的衛生紙再去拿碗盤還不是一樣」、「有差嗎，別人吃過的湯匙你也用，喝過的杯子你也用」、「是有讓你吃到衛生紙？人家方便也不行？」、「先管管那些放任客人把寵物一屁股放在椅子上的人好不好？」

不過，很多網友覺得這樣的行為觀感不好，「有點噁」、「身為服務生最討厭收這種衛生紙丟餐盤的，一坨濕濕黏在碗盤還要分開很討厭」、「疫情後衛生紙都自己收走丟垃圾桶」、「抹布更噁，有些餐廳甚至桌子擦完是臭的，都不知道店員有沒有手洗過再做事」。

衛生紙 疫情 寵物

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