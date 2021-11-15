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喝喜酒遇打包魔人！才上第三道菜就備好塑膠袋「一路包到底」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友喝喜酒遇到打包魔人。 示意圖／聯合報系資料照片
網友喝喜酒遇到打包魔人。 示意圖／聯合報系資料照片

參加結婚、喝喜酒是一件開心的事，然而若遇到「打包魔人」，可能出現付了紅包錢還吃不飽的窘境。一名網友抱怨，近日去喝喜酒，才上到第三道菜而已，其他賓客就拿出塑膠袋狂包菜，甚至是「一路包到最後」，讓他相當傻眼。

有網友在臉書爆怨2公社發文表示，「第一次遇到吃過喜宴狂打包桌菜的人，才上第三道菜色而已，塑膠袋已經拿出來一路包到最後」。

其他網友紛紛留言「通常都是上了年紀的人會這樣，甚至有的還不會過問還有沒有人要吃就直接包了」、「你還沒看過第一道出來就開始包的，根本不管別人要不要吃，就說她家小孩愛吃！」、「我還遇過直接筷子下去攪拌，大家不敢吃，直接拿袋子出來帶回去」。

還有人分享類似經驗，「真的很可怕那些人，我閨蜜結婚，媽媽留一桌給伴娘伴郎吃，我們只是去進場、退場，回來桌上的食物全部被包走，然後留下伴娘伴郎在那邊餓」、「我也遇過，菜才剛上，就問要不要吃，袋子已拿出來了」。

不少網友建議遇到打包魔人時應直接阻止，留言「現在我遇到這種的，我都直接說...欸！我還要吃耶，然後整盤吃光光」、「碰到這種的，我撐死也不會有剩菜讓他們打包」、「筷子舔一舔每道菜都插兩下」。

塑膠袋 結婚 紅包

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