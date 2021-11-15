為何人孔蓋多是圓形？ 真相曝跟「1數學原理」有關

道路上人孔蓋的圖案日趨多樣化，有些還配合縣市特色製作，但你有發現外觀多數是採用圓形的嗎？近日就有網友好奇發文問道，為何路上看到的人孔蓋都是圓形的，其實這是有原因的。

一名網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，很好奇為何「路上看到的人孔蓋都是圓形的，為什麼不弄成四方形或六角形這樣啊，有沒有掛？」

貼文一出，立即引來網友留言回應，「不會掉下去是正解」、「方的轉角度，會掉下去，再拿上來不方便」、「比較不會翹，支撐點比較多」、「滾起來省力，你的物理老師在哭」、「主要是力學原理，若水量大，圓形孔蓋能承受5噸重壓力」、「圓面積受力最平均啊」；還有人搞笑留言「這樣忍者龜才好進出」、「讓工人施工無聊時可以當飛盤玩」。

根據《數感實驗室》解答，人孔蓋多是圓形跟「幾何形狀裡的直線」有關係。圓形的最長直線是直徑，與孔洞的最長距離相同，所以直立的孔蓋不會掉入孔洞；以正方形和長方形來說，最長的直線是對角線，皆大任一單邊邊長，當轉換角度時，稍一不慎，就有掉入孔洞的可能，下水道人孔的深度有時超過十公尺，孔蓋掉下去必然造成嚴重損失。