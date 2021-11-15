快訊

與陳時中餐敘嗨歌 郭台強「14個字」出面回應了

退役戰機你丟我買供應鏈下 會出現我的武器變我的敵人嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睡友人家床翻身有怪聲？真相曝光 全場直呼：噁心

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友借宿友人家一晚，但整晚都睡不好，翻身還有怪聲音，原來是床墊的外層塑膠套沒拆。示意圖／ingimage授權
一位網友借宿友人家一晚，但整晚都睡不好，翻身還有怪聲音，原來是床墊的外層塑膠套沒拆。示意圖／ingimage授權

床是影響睡眠品質的重要因素之一。一位網友日前借住友人家一晚，但友人家的床觸感怪怪的，翻身時還有怪聲音，令他整晚都睡不好。隔日一問才知友人家的床都不拆外層塑膠套，說是可以讓床墊永保如新。他好奇問大家「有聽過不拆塑膠套這種事嗎？」

一位網友在《PTT WomenTalk板》發文表示，因工作關係去朋友家借宿一晚，但友人家客房的床卻讓他整晚都睡不好。原PO表示，朋友家床的床單摸起來很舒服，但睡起來很硬很繃，而且翻身時還有奇怪的聲音，隔日一問才知真相，「我朋友說，他們家沒拆床墊外面那層塑膠套的習慣」、「床墊可以保持永遠像新的一樣，不會太快壞掉」。

原PO表示自己並不認同友人的觀點，覺得怕床墊易髒，在外層可以套個東西防汙，不拆床墊塑膠套真的超怪的，問大家是不是「也聽過不拆塑膠套這種事嗎？」

貼文曝光，許多人留言直呼「好怪」、「不拆更髒哦」、「原以為不拆可以保新，後來才知道裡面積累濕氣會更噁心」、「這我不行，翻身會很吵，干擾睡眠」、「光想像那個聲音就受不了」、「夏天熱到爆，就算開冷氣背部還是很難散熱」、「他不知道有保潔墊嗎」、「這樣就失去床墊的功能了啊，用保潔墊就好啊」。

但也有遇過相同情況的人回應，「我前房東，說是怕弄髒下一個房客不敢租」、「我朋友也不拆，還特地買塑膠套來包」、「我有看過不拆枕頭包裝的」、「房東給的舊床墊，不敢直接用，封模後上加自備的墊子」、「因為是客房，省下買保潔墊的錢跟換洗的工」。

睡眠

延伸閱讀

這些時間別睡！改善6個日常習慣 助你一夜好眠

房東出錢粉刷！她入住卻「破綻百出」 同情形苦主：黏1隻蟑螂

見家中超毛設計才驚覺買到「停屍間」 地下藏詭異密室嚇壞網

買新建案交屋前發現牆上好幾根「釘子」 內行人驚：不妙

相關新聞

睡友人家床翻身有怪聲？真相曝光 全場直呼：噁心

床是影響睡眠品質的重要因素之一。一位網友日前借住友人家一晚，但友人家的床觸感怪怪的，翻身時還有怪聲音，令他整晚都睡不好。隔日一問才知友人家的床都不拆外層塑膠套，說是可以讓床墊永保如新。他好奇問大家「有聽過不拆塑膠套這種事嗎？」

客人點8杯咖啡沒買塑膠袋！故意扔錢落地洩憤 外送員1舉動被讚爆

現時愈來愈多人都透過外送平台送餐，1名外送員早前就在網上訴苦，表示工作時碰到1名「自視甚高的辦公室白領」，由於客人沒有加購塑膠袋，他自費買塑膠袋運送8杯咖啡，未料對方取餐時態度囂張地要求膠袋，獲知要加錢購買後，竟將錢刻意掉到地上，最後外送員忍無可忍，也將裝著咖啡的塑膠袋掉在地上，「以牙還牙」的做法引來網友大讚。

麥當勞麥香魚堡起司僅半片！他怨被坑了 內行人曝真相

麥當勞是不少人填飽肚子的選擇之一，不僅種類豐富，價格也親民，不過有一名網友在《Dcard》發文抱怨，他買了一款漢堡，裡面的起司竟然只有半片，讓他看了超傻眼。貼文一出引起熱議，沒想到多數網友指出這已經不是新鮮事了。

吃到飽「超時沒吃完」遭罰款 客人氣炸：店家沒提醒時間

天氣越來越冷，不少民眾會想吃個熱呼呼的鍋物暖身，吃到飽只要花一次錢，就可以吃到各式餐點，很多人都相當喜愛。不過吃到飽餐廳通常有現時2小時，就怕有客人浪費食材，桃園有一名李小姐控訴店家，不僅沒告知剩餘時間，還要罰浪費食材費用200元，但店家也拿出監視器畫面反擊，還原事情經過。

百元鈔票被黏金箔！他愣問「什麼民俗？」 網勸3方法：快脫手

貨幣流通快速，與硬幣相比，紙鈔的材質相對脆弱，一張鈔票經過許多人的手中，難免出現使用過的痕跡，甚至有損毀狀況。近日有網友就發現，自己手上有張百元鈔票黏著一大塊金箔，讓他有些錯愕，並擔心是否有特殊含義，貼文引發熱議。

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

不少人都知道要讓蛤蜊吐沙的最好方法就是泡水加鹽，一名女網友就透露自己的方式，除了泡水之外，她加的並不是鹽，而是加「油」，她還分享自己煮蛤蜊湯的美味步驟，讓許多網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。