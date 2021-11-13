吃到飽「超時沒吃完」遭罰款 客人氣炸：店家沒提醒時間

天氣越來越冷，不少民眾會想吃個熱呼呼的鍋物暖身，吃到飽只要花一次錢，就可以吃到各式餐點，很多人都相當喜愛。不過吃到飽餐廳通常有現時2小時，就怕有客人浪費食材，桃園有一名李小姐控訴店家，不僅沒告知剩餘時間，還要罰浪費食材費用200元，但店家也拿出監視器畫面反擊，還原事情經過。

李小姐在臉書「爆料公社」發文，她表示和友人到桃園一家吃到飽火鍋店用餐，直到時間結束了店員才來提醒，桌上還剩下2盤多的肉，結果結帳時後發現金額不對，問店家才知道因為超時又浪費食材，因此一人被要求多收200元費用，讓她相當生氣。

店家有在門口貼上吃到飽規則。 圖／爆料公社

店家負責人見文也在下面留言回應，遊戲規則本店已於門口及粉專張貼得非常清楚『凡是浪費過量食材、超過用餐時間兩小時遲遲久坐，本店均會酌收食材費 / 超時費，每位200元』，並且公開當時的監視器畫面。

顧客抱怨後，店家還依照要求二度檢查，但李小姐的同伴還重新走回位置努力狂塞食物，違反了規則，單方面的責怪店家沒有告知及按時提醒，最後在李小姐理論之下，店家也沒有收取超時及放費食材費用，桃園市法務局消保官邱玉霞也表示，店家的要求是消費契約的一部分，希望客人不會狂點，吃不完造成浪費情況。