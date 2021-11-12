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百元鈔票被黏金箔！他愣問「什麼民俗？」 網勸3方法：快脫手

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露收到一張黏有金箔的紙鈔，不知該如何處理。 圖擷自facebook
有網友透露收到一張黏有金箔的紙鈔，不知該如何處理。 圖擷自facebook

貨幣流通快速，與硬幣相比，紙鈔的材質相對脆弱，一張鈔票經過許多人的手中，難免出現使用過的痕跡，甚至有損毀狀況。近日有網友就發現，自己手上有張百元鈔票黏著一大塊金箔，讓他有些錯愕，並擔心是否有特殊含義，貼文引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發布一張截圖，畫面中可以看見，一張新台幣100元的鈔票上，有大半邊黏了一片金箔，周圍還有類似膠水暈開後乾掉的痕跡，乍看之下像是被人刻意黏上，讓意外拿到這張鈔票的民眾有些疑慮，問道「這是哪個地方的民俗嗎？」

拿到這張鈔票的民眾有些納悶，好奇是否為某種民俗習慣。圖擷自facebook
拿到這張鈔票的民眾有些納悶，好奇是否為某種民俗習慣。圖擷自facebook

由於鈔票黏了金箔，與祭拜用的紙錢形式有些相似，不少網友紛紛回應「建議趕快脫手」、「快拿去換比較好，既不會把好、壞轉給別人，也不會讓自己害怕」、「擔心的話拿去捐吧」；不過也有人認為不必過度緊張，留言「不需要自己嚇自己，該用就用」、「搞不好是小朋友塗鴉」、「金的都是給神明的，比較不用怕」。

至於該如何處理，大多人都認為可以拿去銀行更換、捐香油錢或投入機器，留言「怕別人拒收可以試著找像停車場機器，就可以投下去付錢了」、「當香油錢捐，或拿到銀行換看看」、「建議拿去台灣銀行換一張沒有瑕疵的」；而換鈔規定部分，根據台灣銀行官網說明，只要紙鈔破損之外的部分保留在4分之3以上或紙幣破損但能拼湊吻合，都能辦理全額兌換。

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