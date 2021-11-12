快訊

新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 悲泣不知為何這麼做

兒犯錯連累父？百桂董座哀怨宣布今起公司暫停營業　　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何一秒認出台中人？ 在地人笑：會喊「尬賽」這兩個字

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台中逢甲夜市。圖／聯合報系資料照片
圖為台中逢甲夜市。圖／聯合報系資料照片

台灣各地風俗民情不盡相同，因此不少人喜歡相互比較，還有人會以某些特質來分辨是哪裡人，就有一名網友在PTT貼文詢問要怎麼樣辨別出台中人，沒想到不少在地人表示他們會喊「尬賽」兩個字，讓人大開眼界。

原PO表示，雖然台中正在逐步成長，但多數台中人還是會離鄉背井，北上追夢。他聽說台中人生活有獨特的步調，那在外地要如何一秒認出這個人是否是台中人呢？

貼文一出，有人提出辨別方法，「腔調」、「台中腔很明顯」、「台中腔，ㄏㄧㄡ」、「看他吃飯有沒有加東泉辣椒醬」、「看有沒有帶東泉辣椒醬」、「飲料打翻會說『掐倒的』」。

不過不少台中人表示會講「尬賽（意指上大號）」兩個字，「尬賽，從來沒聽過有人這樣講」、「我也會講『尬賽』，就只有台中在講」、「尬賽是出了台中才知道其他人不這樣講」、「真的假的啦，其它縣市不講尬賽嗎？」、「大一聽到台中室友講尬賽，完全不知道那啥」、「我以為大便的台語就是尬賽，不然其他地方都怎麼說？」

延伸閱讀

卡神楊蕙如率網軍「黑」外交官 有罪！判侮辱公署6月最高刑

他見「一樓大空間」心動想買 網揭3缺點急勸：真的不建議

瑪莎拉蒂富二代遭起底！食品廠關閉粉專 Google評價「跳水中」

臉書打卡看《永恆族》被秒刪　網驚：臉書要變成微博

相關新聞

如何一秒認出台中人？ 在地人笑：會喊「尬賽」這兩個字

台灣各地風俗民情不盡相同，因此不少人喜歡相互比較，還有人會以某些特質來分辨是哪裡人，就有一名網友在PTT貼文詢問要怎麼樣辨別出台中人，沒想到不少在地人表示他們會喊「尬賽」兩個字，讓人大開眼界。

她點外送「花生麻糬」打開餐盒傻眼 網笑歪：點綴式配料

手工麻糬是不少人的最愛，包裹著滿滿花生粉一口咬下，花生的香氣與麻糬的Q彈滋味從嘴裡慢慢擴散，可說是平價又幸福的好味道。不過，點花生麻糬若花生粉太少可是會讓人超失望！一名網友日前在Dcard貼出照片，標題寫下「我用熊貓點了一份花生麻糬，這到底是……？」只見照片中的麻糬，僅有些許的花生粉鋪在中間，這少得不可思議的花生粉，令網友大笑「點綴式的配料」、「還以為是水晶餃」。

她問幾句被甜點店當成麻煩客人「不想賣妳」 網掀戰論對錯

網購時對產品有疑慮，多數民眾都會私訊詢問店家。一名網友表示，自己會對蛋、奶、麩質、麥過敏，上網拍找到一家想吃的甜點店後詢問店家「產品成分」，被敷衍帶過並遭到封鎖，再去另一平台詢問該店家時，卻遭回「覺得這種客人很麻煩」，讓她認為態度相當差，將對話紀錄Po至網路後，引來兩派網友論戰。

大媽群強占籃球場跳廣場舞 「我們跳十幾年了」還做這一招喊痛

想好好打個球，卻發現被占據做別的事的感覺真差！一名女子表示，孩子吃完晚餐後會和爸爸到附近公園打籃球，但發現有一群大媽團占據該處籃球場跳廣場舞，經告知還被嗆回「我們跳十幾年了」，找警方和里長勸說也沒用，讓她相當不滿，引來不少網友熱議。

為了美食你能打幾通電話？ 這家「薑母鴨」名店他打了29通

最近天氣越來越冷，民眾紛紛準備鍋物及存糧準備迎接冬天的到來。一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，也令他不禁好奇，「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通」，吸引不少網友紛紛分享自身經歷。

「你好可愛」到底什麼意思？十大潛台詞盤點 　暗示你該減肥上榜

你有被稱讚過可愛嗎？不管是職場、情場還是日常生活，我們都常常會聽到「你很可愛」這句話，但除了稱讚外型，其實還能有很多不同意思！仔細回想上次你被講這句話時，對方是否其實有其他涵義呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。