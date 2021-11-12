如何一秒認出台中人？ 在地人笑：會喊「尬賽」這兩個字

台灣各地風俗民情不盡相同，因此不少人喜歡相互比較，還有人會以某些特質來分辨是哪裡人，就有一名網友在PTT貼文詢問要怎麼樣辨別出台中人，沒想到不少在地人表示他們會喊「尬賽」兩個字，讓人大開眼界。

原PO表示，雖然台中正在逐步成長，但多數台中人還是會離鄉背井，北上追夢。他聽說台中人生活有獨特的步調，那在外地要如何一秒認出這個人是否是台中人呢？

貼文一出，有人提出辨別方法，「腔調」、「台中腔很明顯」、「台中腔，ㄏㄧㄡ」、「看他吃飯有沒有加東泉辣椒醬」、「看有沒有帶東泉辣椒醬」、「飲料打翻會說『掐倒的』」。

不過不少台中人表示會講「尬賽（意指上大號）」兩個字，「尬賽，從來沒聽過有人這樣講」、「我也會講『尬賽』，就只有台中在講」、「尬賽是出了台中才知道其他人不這樣講」、「真的假的啦，其它縣市不講尬賽嗎？」、「大一聽到台中室友講尬賽，完全不知道那啥」、「我以為大便的台語就是尬賽，不然其他地方都怎麼說？」