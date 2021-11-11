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她點外送「花生麻糬」打開餐盒傻眼 網笑歪：點綴式配料

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友從外送平台點了「花生麻糬」，打開一看花生粉超少，令她傻眼。圖擷自Dcard
一名網友從外送平台點了「花生麻糬」，打開一看花生粉超少，令她傻眼。圖擷自Dcard

手工麻糬是不少人的最愛，包裹著滿滿花生粉一口咬下，花生的香氣與麻糬的Q彈滋味從嘴裡慢慢擴散，可說是平價又幸福的好味道。不過，點花生麻糬若花生粉太少可是會讓人超失望！一名網友日前在Dcard貼出照片，標題寫下「我用熊貓點了一份花生麻糬，這到底是……？」只見照片中的麻糬，僅有些許的花生粉鋪在中間，這少得不可思議的花生粉，令網友大笑「點綴式的配料」、「還以為是水晶餃」。

一名網友表示，她用外送平台點購了一份花生麻糬，打開後卻發現餐盒內只有3顆麻糬，花生粉點綴在其中兩顆上，而且少得令人驚訝。有些人好奇，是不是花生包在裡面了，所以外面沒有撒上滿滿的花生粉，但原PO回應「要價60元，裡面還什麼都沒包」。

底下不少網友笑稱「花生糬麼事了」、「要關店了，花生粉不夠，不好意思」、「顛覆傳統，全新感受」，還有人將花生粉稱為「點綴式的配料」，並賦予文青商品名「日式糯米糰子佐雲林在地小農特選花生」、「香Q軟嫩甜麻糬佐花生脆粉」。有人則認為沒有花生粉的麻糬就像水晶餃、碗粿、肉圓，並幽默表示「把湯圓壓扁還敢裝麻糬」。不過也有網友說：「我滿喜歡裸吃麻糬，都會跟老闆說花生粉少一點」、「我蠻喜歡這種的欸，沒包餡的麻糬」。

湯圓 肉圓 Dcard

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