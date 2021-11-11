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她問幾句被甜點店當成麻煩客人「不想賣妳」 網掀戰論對錯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子私訊甜點店某個產品的成分，遭到店家封鎖還被認作「麻煩客人」，讓她相當傻眼。（示意圖／imgimage）
一名女子私訊甜點店某個產品的成分，遭到店家封鎖還被認作「麻煩客人」，讓她相當傻眼。（示意圖／imgimage）

網購時對產品有疑慮，多數民眾都會私訊詢問店家。一名網友表示，自己會對蛋、奶、麩質、麥過敏，上網拍找到一家想吃的甜點店後詢問店家「產品成分」，被敷衍帶過並遭到封鎖，再去另一平台詢問該店家時，卻遭回「覺得這種客人很麻煩」，讓她認為態度相當差，將對話紀錄Po至網路後，引來兩派網友論戰。

一名女子在Dcard發文表示，由於自己對蛋、奶、麩質、麥過敏，因此挑選食物非常注重成份，某日凌晨在逛IG（Instagram）看到一家粉絲數眾多、評價還不錯的甜點店，於是轉至該店的網拍賣場尋找美食，發現詢問產品並未寫明成分內容，於是私訊該賣家「您好，想詢問產品成分」2次後，才得到對方回應「沒有奇怪的添加物」，再進一步詢問是否含奶、麩時卻已遭封鎖，讓她直呼「幾千萬個不解欸？」。

一開始在網路賣場私訊詢問「產品成分」2次後，店家才說「沒有奇怪的添加物」，隨即遭到封鎖，讓女子不解地跑去IG再次詢問原因。（翻攝自Dcard）
一開始在網路賣場私訊詢問「產品成分」2次後，店家才說「沒有奇怪的添加物」，隨即遭到封鎖，讓女子不解地跑去IG再次詢問原因。（翻攝自Dcard）

該名女子後來到甜點店IG詢問被封鎖之原因，店家回應，「本來就沒有說要全部訊息回完吧（配上又笑又哭的臉）」、「可以跟別人買就好」，女子認為自己問產品成分並無問題，店家再回應「沒有問題啊，只是覺得這種客人很麻煩而已，ㄏㄏㄏㄏㄏㄏ。」還強調自己「到時候（客人）過敏變我們的問題」，並稱工廠都有政府認證，「不知道您什麼過敏也沒講」，配上又笑又哭的表情圖示向女子說，「妳可以買別家，（我們）就沒有要賣（妳）。」

她將對話截圖Po出後表示非常不滿意店家態度惡劣，「我對一些成分過敏而需要了解才詢問是錯的嗎？」引來不少網友討論，有人認為「有夠無言欸，（店家）到底什麼鳥態度」、「店家吃到炸藥」、「好險看到，不打算買了」、「有些賣家怕遇到來踢館爆料的，就乾脆懶得跟你囉唆就封鎖。」但也有人認為原Po應該在私訊中開宗明義表示自己對什麼成分過敏，「直接開頭問『你好，請問產品成分』，賣家當然覺得你來亂的。」

店家除了表達是「麻煩客人」外，還用表情符號與注音文回應，讓她認為態度非常惡劣，將對話紀錄Po到網路上。（翻攝自Dcard）
店家除了表達是「麻煩客人」外，還用表情符號與注音文回應，讓她認為態度非常惡劣，將對話紀錄Po到網路上。（翻攝自Dcard）

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