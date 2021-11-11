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為了美食你能打幾通電話？ 這家「薑母鴨」名店他打了29通

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，後來發現原po打的這家店是台南北區有名的薑母鴨店。圖／ingimage
一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，後來發現原po打的這家店是台南北區有名的薑母鴨店。圖／ingimage

最近天氣越來越冷，民眾紛紛準備鍋物及存糧準備迎接冬天的到來。一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，也令他不禁好奇，「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通」，吸引不少網友紛紛分享自身經歷。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，他上傳一張照片，圖中是他的通話紀錄，他打了同一通電話多達29次，另一張照片則顯示這通電話是每年冬天必定去的「薑母鴨」店，他也好奇，「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通？」，不少網友也有感而發，分享自身曾打過最多通電話經歷。

有網友發現這家是台南北區有名的薑母鴨店，「這家好吃」、「胡椒白菜雞來一鍋」、「這間胡椒白菜雞很讚」、「喂，你在變相幫他們打廣告欸，以後要更多人了啦」、「這間我都三點多打」、「開門準時現場買比較快」、「我覺得電話打不進去比現場等還煩躁」。

有網友則分享自身打過很多通電話的店家及打過最多通的次數，「我碳佐麻里打了30幾通，根本不會接，真心覺得不接電話就不要有電話」、「我同事買台南傳說中的烤鴨，打了一百多通以上」、「安平烤雞腿，打了5x通」、「我打了100多通，打不進去就是打不進去，有誰比我多」、「打了10通後，直接放棄去逛花園夜市」、「之前為了吃宋廚⋯我打了快上百通⋯」、「我丹丹漢堡常常都打40幾通」、「破百很多次了」、「茶六連打了兩天，從早到晚都忙線中，我都懷疑店員直接不把電話筒掛好了，之後怒吃碳佐麻里碳佐比較好打通」、「我從18歲打到32歲」、「屋馬以前只有兩間店的時候我打過兩百通以上」、「夢時代新馬辣每次訂位都是30通起跳」、「吃的部分打電話比較少，但是叫另一半起床的電話倒是打過百通的」。

一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，也令他不禁好奇，「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通」。圖／爆廢公社二館
一名網友為訂餐打了同一通電話多達29次，畫面曝光後引起網友有共鳴，也令他不禁好奇，「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通」。圖／爆廢公社二館

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