教授是壞鄰居代表？網一面倒曝「這職業」鄰居最難搞

遇到好鄰居能夠彼此照應，但遇到壞鄰居可就沒有好日子過了。一位網友就在網路上發問，認為大學教授社會地位不輸醫師，很多卻自視甚高、難以溝通，因此好奇「教授是好鄰居嗎？」引起網友們熱烈討論，直言比起教授，「老師」更讓人難以招架。

原PO在PTT房屋板上發文，表示最近發現很多教授常自視甚高，社會經驗少又難溝通，明明是在國外找不到工作，卻說自己是回台灣貢獻所學，聊天內容更常有意無意提起過去在國外留學的經歷，讓原PO不禁好奇「大學教授是好鄰居嗎？」

對此，許多苦主紛紛分享自身經驗，「我另一個社區就有一個助理教授還是副教授，弄了一堆社區規章，結果沒通過也沒人想理他」、「鄰居有個教授，人家只是提醒他盆栽不要擺太出來會影響交通，結果他去檢舉整條巷子的違停」。

相較於教授，更多網友認為「老師最難搞」，「以前社區有一個老師，開會都一堆意見要大家同意，只是投票從來沒贏過」、「老師職業病特別嚴重」、「老師說實在學歷也不是特別高，可是都自視甚高」、「我們社區最愛吵架的是中年老師和退休老師」。

網友分析老師被視為壞鄰居代表的原因，和職業本身有著很大的關係，「老師難搞的比例很高，長期站在威權面喝斥學生，很多都聽不進別人的意見」、「丈母娘是退休老師，永遠都用自己價值觀去衡量別人，不同的就逼你改」、「學歷當然不等於品格，但是老師跟高階軍人的工作性質就是威權的代表」、「老師溝通起來就比較像是想糾正你的想法，沒啥討論空間」。

但也有網友認為人品和職業沒有直接關係，「我有碰過很溫和的長輩教授，聊起天來就很舒服」、「教授高低差有點大，有的科研專家蠻謙虛的」、「我就希望鄰居都是老師、教授，環境一定超乾淨，房價只會高不會低，萬金難買好鄰居」。