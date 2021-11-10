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北車借錢哥「超爛理由」向女路人要8600元 意圖將她帶離人群

聯合新聞網 / 綜合報導
「北車借錢哥」曾以各種誇張的藉口向路人借錢，因此躍上各大新聞版面。示意圖／聯合報系資料照(記者曾原信／攝影)
「北車借錢哥」曾以各種誇張的藉口向路人借錢，因此躍上各大新聞版面。示意圖／聯合報系資料照(記者曾原信／攝影)

「北車借錢哥」曾以各種誇張的藉口向路人借錢，因此躍上各大新聞版面，然而日前便有一位女網友分享，自己在台北車站準備搭高鐵時，就遇上一名男子一開口就聲稱阿嬤過世，便討了8600元的計程車包車費回屏東，還試圖將她引導到遠離人群的地方，幸好有一名微風廣場的人員發現，才讓她順利脫身。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享，自己在9日晚間於台北車站遇到傳說中的「北車借錢哥」，對方當下先自稱是原住民，再以錢包掉了、手機沒有網銀為由，希望原PO能借他8600元包計程車回屏東奔喪，並強調自己最後一定會還錢。但聽如此高價的車費，便讓原PO疑惑表示「我說有公共運輸為什麼不坐？到車站再轉計程車就好，你這金額太誇張了，明明有公共運輸卻要包計程車？而且還談好價格了？我沒辦法，你要不要請警察幫你啊？」

聽到原PO婉拒，借錢哥竟改口以「想台北住一晚」為由，不斷要求她拿出錢包外，更意圖想帶她去人少的地方領錢，但因原PO仍必須繼續趕高鐵，便當場表明有事在原地講就好，沒想到這時，卻聽見一名微風廣場的工作人員大喊「詹先生，很晚了，你還不回家」，原PO見狀，便馬上以趕高鐵為由，快步走向那名工作人員。

原PO說明，和那名工作人員聊過後，才知道借錢哥會到處跟人借錢，而且每次的理由都不一樣，工作人員更補充道「上次跟人說他要去玉山，一次都是好幾千，如果看妳皮包有現金，就會要更多，明天妳再來北車，他還是會在。」事後，原PO也在網路上查到很多相關新聞，更詢問了一位在中正警分局工作的警員朋友，才知道「這位是常客了」，便想藉此貼文，提醒大家留意。

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「報警處理吧！很誇張」、「不要理會」、「謝謝妳的分享」、「8600元是我將近3個月的零用錢」；也有熱心網友提醒原PO，若再遇到類似的狀況，千萬別多聊，也別跟著被帶離人潮多的地方，「趕緊拒絕走人就好了」。

高鐵 台北車站 微風 公共運輸 警察

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