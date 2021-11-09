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婦人自助餐只買三碗白飯 老闆得知原因後夾滿菜肉給她

聯合新聞網 / 綜合報導
自助餐老闆得知婦人原因後，馬上幫她夾滿菜肉，讓不少人看了感動。圖／ingimage
自助餐老闆得知婦人原因後，馬上幫她夾滿菜肉，讓不少人看了感動。圖／ingimage

自助餐可以隨意搭配菜式，價格也不盡相同。一位婦女每次到自助餐店只夾一樣菜、外帶三碗白飯，有一次結帳卻不夠零錢，老闆在得知原因後，馬上幫婦女夾滿菜肉，讓不少人看了感動。

該老闆在《爆系故事館》提及「三碗飯」的親身故事，一位三十幾歲的婦女每次來店都不夾肉，只夾一點點菜、外帶三碗白飯，每一餐大約五十塊。但有一次她來店買飯結帳時，零錢不夠，老闆一問之下才知道該婦女為單親媽媽，獨自撫養兩個孩子。礙於小時候家境不好，沒什麼讀書，所以她工作的薪資條件也不理想，加上疫情因素，許久沒有收入了。

老闆得知狀況後，跟婦女表示若有需要可以拿愛心便當，卻被拒絕。直到老闆說「畢竟小孩正在發育，營養要顧好」，並只收三碗飯錢時，婦女才夾菜肉，但不好意思夾太多，老闆就直接幫她夾滿三人的份量。結帳時，只見婦女紅了眼眶地說謝謝。

網友看見暖心故事後，紛紛留言「最美風景」、「滿滿洋蔥」、「謝謝你，善心有好報」、「社會因為有您而變得美好」、「人間處處有溫情」、「謝謝老闆的善心，好人一生平安」、「莫名看完之後，眼眶泛淚，你們很棒」、「如果需要，可贊助那位媽媽待用餐」。

疫情 薪資 愛心 便當 自助餐店

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