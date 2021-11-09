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婆婆愛送「亮片長輩風」二手衣讓她好困擾 網友教一招解決　

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友在Dcard結婚板說出困擾，婆婆喜歡送自己的二手衣給她，讓她不勝其擾。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage
有位女網友在Dcard結婚板說出困擾，婆婆喜歡送自己的二手衣給她，讓她不勝其擾。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage

每個人都希望有一個夢幻衣櫃，裡面都是自己喜歡的衣服，隨手拿一件就能穿得美美亮相，但如果衣櫃裡的衣物有一大半是自己不喜歡的，連挑衣服都變成苦差事。有位女網友在Dcard結婚板無奈表示，婆婆喜歡送穿過的二手衣給她，她不好意思拒絕，只能讓那些很莫名其妙的「婆婆牌」衣服躺在衣櫃生灰塵，不勝其擾。

很多人惜物，總覺得「東西好好的沒有壞，為什麼要丟呢？」但居家空間有限，就衍生出將轉送親友的習慣。原po無奈表示，大學時男友媽媽就常拿二手衣給她，衣服的風格通常不適合她，她不好意思直接拒絕，但一直不解「為什麼她覺得20幾歲的少女會想穿長輩的衣服？」

婚後，婆婆延續送二手衣的習慣，原po每次都硬著頭皮挑出幾件，但結局多是塵封衣櫃。婆婆甚至拖來行李箱，打開是整箱「長輩風格」服裝，讓媳婦不勝其擾。原po秀出婆婆送的衣服，無論是亮片、大花、金蔥，並不適合20幾歲的年輕女生，原po跟老公抱怨，老公也無奈。

最近原po夫妻搬新家，除了大量二手衣之外，婆婆又熱心送來十幾箱「好好的也許會用得到」東西。原po篩選後狠心退回一大半，結果換來婆婆不開心。原po表示，她知道婆婆出於好意，東西品質並不差，「我明白婆婆是喜歡我，才把她覺得的好東西都拿給我，但我實在是不需要啊。」

網友超有感，「直接丟回給老公處理，兒子拒絕跟媳婦拒絕基本上是兩個層面的事情...再不嚴正拒絕，你就要變成她到府舊衣回收箱了」、「妳跟婆婆年紀差沒多少，我奶奶才每次都想把她衣服給我，每次看到都一言難盡」、「最可怕的是還會問，上次給妳的衣服（東西）怎沒看妳在穿（用）」、「她只是在把她捨不得丟掉但又用不到的垃圾轉嫁給妳罷了」、「我婆婆拿了一堆她的衣服給我正值青春的高中生女兒，這比較可怕吧！」、「我婆婆也這樣，放20幾年的衣服說要給我...我懷孕還要拿30年前的孕婦裝給我」。

有網友主張先收下，再默默處理掉，「我覺得你就收下，婆婆看起來沒有惡意，長輩就是這樣，你可以自己處理掉就好了」、「我都是收下然後捐出去...因為之前老公拒絕一次婆婆碎念很久，後來都用婆婆名義捐出去，已經幫婆婆累積快10張獎狀了」、「我男友媽媽也是！我一開始也有拿，不喜歡的給我媽」、「婆婆給我他十幾年前用剩的衛生棉⋯當下先收了再請老公處理」。

也有網友歪樓，「你發的這幾件我都覺得不錯欸」、「可能因為你不愛古著，我覺得很好看欸」、「感覺衣服都新新的～婆婆有特別整理過給你，不喜歡的話～可以捐贈」、「靈異體質的朋友說他看得到舊衣服上面帶著前主人的磁場，所以他很反對穿二手衣，新主人多少會被影響，信不信由妳」。

婆婆 媳婦

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