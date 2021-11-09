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他淘寶買東西等一個月還沒收到 要求退款被回「等祖國統一再買吧」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自淘寶網
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雙11電商大戰甫開打，不少消費者早已物色好想買的物品，想拿到貨卻是困難重重。一名網友表示在淘寶的汽車用品店購買相關物品，不過直到最近一個多月了都還沒收到，於是要求店家退款，當下卻被店家回覆「算了親，等祖國統一那會再買吧」，讓他看了怒斥「你他X的誰要跟你統一」。

該名網友在爆廢公社公開版貼文，指出在淘寶買東西到現在一個月了，東西都還沒收到，甚至一看明細發現老早在對岸就被簽收。他詢問賣家得到的回覆是「稍等，我們也在查物流信息」，不過由於運送拖了太久甚至「東西都不見了」，便開口要求賣家直接退款處理。

淘寶賣家相隔1個半小時看到訊息後，便表示「算了親，發台灣比較麻煩，我們也一直在查物流信息，得到的的回覆就是再查。」「東西金額不多，估計物流方沒有引起足夠重視，我給你直接退款吧。」事情看似將圓滿落幕，而令原PO火山爆發的卻是接下來這句「等祖國統一，經濟文化交流各方面都會加強，那會再買吧！祝生活愉快。」該名網友看了狂飆髒話，「你他X的誰要跟你統一」、「親你X個屁」。

對話曝光後，反而有不少網友質疑「買淘寶一邊哇哇叫的原因是什麼」、「愛買又愛嫌人立場」，並稱讚賣家願意認賠其實相當客氣。雖然已成功要求退款，但面對網友疑問，原PO也忍不住反嗆「買東西跟統一有個毛關係？」

圖擷自爆廢公社公開版
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